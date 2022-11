Screen, Stream ou Skip : du nouveau film Knives Out au dernier film de Spielberg, voici ce qu’il faut regarder cette semaine

Même au nord de la frontière, Thanksgiving américain est souvent une heure de grande écoute pour les sorties de films et de télévision. Et cette année n’est pas différente – il y a une abondance de médias qui arrivent cette semaine partout, de Netflix au grand écran.

Ici, CBC News compile certaines de ces versions et offre des conseils sur lesquels filtrer, diffuser et ignorer.

Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie

La première gardiens de la Galaxie était une explosion couleur bonbon de chaos Marvel inspiré qui a renversé les attentes avec la charmante bande d’idiots du réalisateur James Gunn. Le deuxième film n’a pas eu autant de succès, mais l’alchimie a tenu.

En comparaison, Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie (streaming sur Disney+) semble presque conventionnel en comparaison. Bien sûr, c’est ringard, sentimental et commence par quelques extraterrestres chantant une chanson de Noël… mais encore une fois, c’est un spécial de vacances.

Avec Mantis et Drax sur Terre en mission pour remonter le moral de Star-Lord (Chris Pratt), il incombe à Pom Klementieff et Dave Bautista de porter l’histoire. Ce ne sont pas exactement Abbot et Costello, mais il y a quelques éclats de folie inspirés. Mieux apprécié avec du lait de poule et un bon coup d’attentes réduites.

Verdict: Diffusez-le. Vaut le détour si vous êtes déjà abonné.

Mercredi

Jenna Ortega de mercredi sur la création du personnage – et cette danse Le mercredi de Netflix ramène La famille Addams, mais cette fois en mettant l’accent sur son rejeton précoce, mercredi. L’actrice principale Jenna Ortega parle à CBC News de la façon dont elle a créé le personnage – et de cette scène de danse.

Tout droit sorti du cerveau de Tim Burton, Netflix Mercredi cherche à faire entrer la famille Addams dans les temps modernes – tout en se concentrant sur qui a toujours été le personnage le plus intéressant.

Mais ce dernier redémarrage (le onzième depuis que Charles Addams a fait ses débuts avec les personnages en tant que dessins animés dans les pages du New Yorker dans les années 30) comprend mal ce qui fait de la famille Addams un délice si effrayant : ce ne sont pas les étranges — les gens ordinaires sont .

Mercredi choisit d’emmener l’enfer éponyme à Nevermore Academy (un analogue de Poudlard inspiré de Poe), qui la place parmi un groupe d’étudiants de loups-garous, de sirènes et de voyants qui n’ont aucune raison d’être rebutés par une fille vêtue de noir. En plus de cela, nous perdons presque entièrement Morticia, Gomez et Pugsley – transformant une émission sur la famille la plus intéressante et la plus solidaire d’Amérique en un mystère adolescent brillant qui ne semblerait pas déplacé sur la chaîne Disney.

Pourtant, la performance de Jenna Ortega dans le rôle de Wednesday Addams est transcendante : avec Mercredi, elle a peut-être établi la version définitive du personnage. C’est assez agréable de regarder sa performance, qui dégouline de livraison impassible – et d’assister à sa danse auto-chorégraphiée et influencée par Lene Lovich sur The Cramps ‘ Goo Goo Muck.

Verdict: Diffusez un épisode si vous n’avez rien de mieux à faire. Sinon, ne vous embêtez pas.

Monde étrange

Une autre entrée de Disney, Monde étrange est un peu une nouveauté – une histoire originale de Walt Disney Animation. Rempli d’indices de style de films B et d’histoires de pulpe de science-fiction, le film concerne une famille d’explorateurs essayant de sauver leur communauté éloignée lorsque les plantes brillantes qui alimentent leur technologie commencent à se faner.

Monde étrange est remarquable pour l’inclusion d’Ethan, le jeune fils queer issu d’une longue lignée d’explorateurs. Bien que la sexualité d’Ethan soit accessoire à l’histoire, c’est le genre de représentation au premier plan que la communauté LGBTQ attend dans un film Disney.

Malheureusement, le pas en avant patauge avec une histoire aussi fade que l’animation est belle. Derrière la palette de couleurs du pays des bonbons se cache une histoire qui martèle encore et encore les problèmes de papa de divers personnages. Le talent vocal de la liste A – Jake Gyellenhaal, Dennis Quaid et Jaboukie Young-White – est un jeu, mais au-delà du palais bubblegum et des créatures day-glo, Monde étrange est, au mieux, amusant mais oubliable.

Verdict: Sauter. Attendez plutôt que Strange World vienne à Disney +.

Les Fabelman

Steven Spielberg devient personnel sur le tapis rouge pour son nouveau film Les Fabelmans Le réalisateur de 75 ans, et son collaborateur fréquent Tony Kushner, racontent aux journalistes les débuts de Spielberg au TIFF, une histoire de passage à l’âge adulte sur son éducation dans l’Arizona d’après-guerre.

de Steven Spielberg Les Fabelman est l’histoire que presque tous les réalisateurs veulent devenir assez grand pour raconter. Comme Cinéma Paradiso, Jacquot de Nantes, Hugo, Douleur et gloire, La longue journée se terminemême celui de Shia LaBeouf miel garçon: un portrait de l’artiste en tant que jeune homme, un regard sur ce que c’est que de tomber amoureux de la cinématographie et un argument qualifié pour la nostalgie – ainsi qu’une élaboration très publique du traumatisme parental.

Spielberg se rapproche de cette formule dans Les Fabelman: un retour de deux heures et demie sur sa relation compliquée avec ses parents et leur mariage mouvementé, et son propre parcours difficile pour devenir cinéaste.

Le rôle du remplaçant de Spielberg, Sammy Fabelman, est partagé entre Mateo Zoryon Francis-DeFord en tant que jeune enfant et le nouveau venu canadien Gabriel LaBelle à l’adolescence. sur l’intérêt du public pour les traditions profondes de Spielberg.

C’est parce que, cependant Les Fabelman est une entrée attachante dans le genre “lettre d’amour au cinéma” (elle a remporté une standing ovation et le très convoité People’s Choice Award après sa première mondiale au TIFF en septembre), elle imite à la perfection les rythmes de ce genre de films.

Dans son hommage aux tropes cinématographiques classiques et aux techniques de narration, Spielberg plonge presque dans la catégorie “pas d’intrigue, juste des vibrations”. Bien qu’il ne s’écarte pas d’une formule bien connue, il est le maître de cette formule – donc ça ne peut vraiment pas se tromper.

Verdict: Projetez-le si vous avez faim de cinéma classique et calme.

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

“Depuis des générations, les gens aiment ce genre de narration” Daniel Craig, Leslie Odom Jr., Janelle Monae et le cinéaste Rian Johnson arrivent à Toronto pour la première de leur film Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Alors que le premier Couteaux sortis était comme un jeu de Clue rempli de malédiction, avec le manoir grinçant et les suspects meurtriers, la suite du réalisateur Rian Johnson est résolument contemporaine.

Se déroulant pendant la pandémie de 2020, le milliardaire Miles Bron (Edward Norton) invite son groupe préféré de perturbateurs sur son île grecque pour un week-end de meurtre mystérieux. Deux invités inattendus, le détective Benoit Blanc (Daniel Craig) et l’ancien partenaire commercial de Bron Andi (Janelle Monáe) suggèrent que l’amusement et les jeux vont devenir décidément chaotiques.

Alors que Verre Oignon n’est dans les salles que pendant une semaine avant d’arriver sur Netflix fin décembre, il est préférable de l’apprécier avec un grand groupe haletant et caquetant alors que l’histoire se tord et se replie sur elle-même.

Johnson a emballé le casting avec de délicieux délices, dont Dave Batista en tant que YouTuber alpha-male lunkhead, et Kate Hudson en tant que pop star choyée avec un talent pour se faire annuler. Alors que l’accent trempé dans le bourbon du détective Blanc a été atténué, Craig semble être plus lâche et plus vivant dans cette dernière itération.

Dire quoi que ce soit de plus sur l’intrigue ruinerait le trajet, mais un coup de chapeau à Norton’s Bron. À une époque où Elon Musk retient tellement l’attention de Twitter, le virage de l’acteur en tant que milliardaire avec un ego surchargé est un rappel opportun de la faillibilité de ces grands esprits.

Verdict: Filtrez-le. À regarder de préférence dans un théâtre bondé avec des amis ou en famille.

Dévouement

Jonathan Majors, Joe Jonas et Glen Powell sur ce qui les a attirés vers Devotion Devotion, qui raconte l’histoire du premier aviateur naval noir d’Amérique, est un film qui se prépare depuis des années. Ses stars Jonathan Majors, Joe Jonas et Glen Powell expliquent à CBC ce qui les a attirés dans cette histoire.

Comme Mercredi, Dévouement est portée par la performance de son plomb et pas grand-chose d’autre. Un projet passionnant du producteur et star de soutien Glen Powell, Dévouement raconte l’histoire de Jesse L. Brown, le premier aviateur naval noir, et son expérience pendant la guerre de Corée.

Jonathan Majors est magnétique en tant que Brown, en particulier dans une scène déchirante où il regarde dans un miroir – qui, pour nous en tant que public, le fait regarder le canon de la caméra – avec des larmes coulant sur son visage, alors qu’il répète chaque chose raciste lui ont dit des collègues officiers. C’est quelque chose que le vrai Brown a fait lui-même, et Majors a déclaré à CBC lors de la première du film au TIFF que cette scène est l’une des raisons pour lesquelles il a pris le rôle en premier lieu. Mais malgré son talent, d’ailleurs le film traîne en longueur.

Malgré son objectif déclaré de rappeler au monde une « guerre oubliée », Dévouement n’a rien de nouveau à dire sur la guerre en général. La distribution de l’ensemble, y compris Serinda Swan de Vancouver dans le rôle d’Elizabeth Taylor et Joe Jonas, un clin d’œil et il vous manquera, dans le rôle du pilote Marty Goode, n’ajoute pas grand-chose à l’intrigue trop conventionnelle.

Au total, il y a peu de choses ici que vous n’avez déjà vues dans aucun film de guerre sorti au cours des deux dernières décennies.

Verdict: Ignorez-le, attendez qu’il soit à la demande pour diffuser pendant la préparation du dîner.