Les acteurs britanniques ouvrent la voie aux nominations aux Screen Actors Guild Awards cette année, avec des stars de la télévision et du cinéma reconnues dans plusieurs catégories.

Cela est venu au moment où feu Chadwick Boseman est entré dans l’histoire, devenant la première personne à avoir quatre signes de tête SAG.

L’acteur américain a été nominé pour sa performance principale dans Ma Rainey’s Black Bottom, son second rôle dans Da 5 Bloods et pour son travail dans les ensembles des deux films. Boseman est décédé à l’âge de 43 ans en septembre dernier d’un cancer du côlon.

La dernière performance à l’écran de Chadwick Boseman dans le Black Bottom de Ma Rainey. Pic: Netflix



La Couronne Olivia Colman et Emma Corrin s’affronteront pendant Cérémonie d’avril, tandis que leur co-vedette Josh O’Connor était nominé aux côtés de Rege-Jean Page de Bridgerton.

Michaela Coel était une omission notable lorsque les nominations aux Golden Globes ont été annoncées mercredi, mais a été incluse par SAG pour son rôle dans I May Destroy You, la série télévisée qu’elle a également créée.

Dans les catégories films, Colman, Carey Mulligan, Vanessa Kirby, Gary Oldman, Riz Ahmed, Sir Anthony Hopkins, Daniel Kaluuya et Sacha Baron Cohen ont tous acquiescé.

La forte performance britannique s’est poursuivie succès similaire au Globes dorés.

L’équivalent des SAG Awards pour le meilleur film, une performance exceptionnelle d’un casting dans un film, comprenait des nominations pour Da 5 Bloods, Fond noir de Ma Rainey, Minari, Une nuit à Miami et le procès du Chicago 7.

Ahmed a ajouté à sa nomination aux Golden Globes avec un signe de tête pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal pour Sound Of Metal.

La catégorie comprend également ses compatriotes britanniques Sir Anthony pour The Father et Oldman pour Mank. Steven Yeun est partant pour Minari.

Carey Mulligan dans la jeune femme prometteuse. Caractéristiques de Pic Focus



Dans la catégorie des actrices de premier plan, Mulligan a été récompensée pour Promising Young Woman tandis que Kirby est partante pour Pieces Of A Woman. Ils sont nominés aux côtés d’Amy Adams pour Hillbilly Elegy, Viola Davis pour Ma Rainey Black Bottom et Frances McDormand de Nomadland.

Dans les catégories secondaires, Boseman a été nominé pour le drame de la guerre du Vietnam de Spike Lee, Da 5 Bloods.

Sacha Baron Cohen a été récompensé pour The Trial Of The Chicago 7, Daniel Kaluuya pour Judas And The Black Messiah, Jared Leto pour The Little Things et Leslie Odom Jr pour One Night In Miami.

Jeremy Strong et Sacha Baron Cohen jouent dans The Trial Of The Chicago 7. Pic: Nico Tavernise / Netflix



Les nominées pour les actrices de soutien sont Colman pour The Father, Maria Bakalova pour Borat Subsequent MovieFilm, Glenn Close pour Hillbilly Elegy, Yuh-Jung Youn pour Minari et la petite star de News Of The World Helena Zengel.

La nomination SAG de Coel pour la comédienne dans un téléfilm ou une série limitée la voit affronter le talent de la liste A dans Cate Blanchett pour Mrs America, Nicole Kidman pour The Undoing, Anya Taylor-Joy pour The Queen’s Gambit et Kerry Washington pour Little Fires Everywhere.

Hugh Grant comme Jonathan Fraser



Hugh Grant a été nominé dans la catégorie masculine équivalente pour The Undoing.

Bridgerton, le drame d’époque de Netflix, a été nominé pour le meilleur ensemble dans une série dramatique aux côtés de The Crown, Better Call Saul, Lovecraft Country et Ozark.

L’acteur féminin dans une catégorie de séries dramatiques comprend trois stars de The Crown.

Colman est reconnu pour avoir interprété la reine, Gillian Anderson pour Margaret Thatcher et Corrin pour une jeune Diana, princesse de Galles. Julia Garner et Laura Linney d’Ozark complètent les nominés.

Olivia Colman comme la reine et Tobias Menzies comme le prince Philip dans la couronne. Pic: Netflix



Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana dans la première photo de la nouvelle série à venir de The Crown. Pic: Netflix



O’Connor et Page sont nominés pour l’acteur masculin dans une série dramatique, aux côtés de Jason Bateman, Sterling K Brown et Bob Odenkirk.

Les nominés pour les comédies télévisées d’ensemble exceptionnels sont Dead To Me, The Flight Attendant, The Great, Schitt’s Creek et Ted Lasso.

Nicholas Hoult a été reconnu dans la catégorie des principaux acteurs de la comédie télévisée, où sa compétition comprend le père et le fils de Schitt’s Creek, Eugene et Daniel Levy.

Dans l’équivalent féminin, Kaley Cuoco a été nominé pour The Flight Attendant tandis que les co-stars de Dead To Me Christina Applegate et Linda Cardellini sont aux côtés des actrices de Schitt’s Creek, Annie Murphy et Catherine O’Hara.

Netflix a eu le plus de nominations au cinéma et à la télévision, avec 30. Il a détenu la même distinction après les nominations aux Golden Globes, après une année réussie au milieu de la pandémie.

Minari et Ma Rainey Black Bottom ont remporté le plus grand nombre de nominations dans les catégories de films avec trois, tandis que The Crown et Schitt’s Creek ont ​​ouvert la voie à la télévision avec cinq chacun.

Les 27e Screen Actors Guild Awards auront lieu le 4 avril.