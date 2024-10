Scream 7 obtient enfin la date de sortie 2026 après plusieurs grands bouleversements

Après une tonne de drames et de refontes en coulisses, Scream 7 a enfin une date de sortie : le 27 février 2026.

Neve Campbell, qui reprend son rôle de Sidney Prescott dans la suite, et le réalisateur Kevin Williamson ont annoncé la nouvelle mardi, qui a ensuite été confirmée par des communiqués de presse de Paramount Pictures et Spyglass Media. C’est actuellement le seul film prévu pour cette date, bien que le week-end précédent voit la première d’un nouveau film Le Chat dans le chapeau avec Bill Hader, et Disney a planté un drapeau à la date du 13 février pour un film Marvel sans titre.

C’est une grande nouvelle pour un film qui, à un moment donné, semblait ne plus être en route après un cycle de développement tumultueux. La star Melissa Barrera a été renvoyée du film en novembre 2023 après une série de publications sur les réseaux sociaux sur le conflit à Gaza. Juste un jour après la publication de cette nouvelle, il a également été révélé que la star Jenna Ortega ne reviendrait pas pour Scream 7, ce qui signifie que les deux sœurs Carpenter qui étaient au centre de la série depuis Scream de 2022 n’étaient plus attachées.

En décembre dernier, le réalisateur Christopher Landon a également quitté Scream 7, déclarant dans une sombre déclaration que « c’était un travail de rêve qui s’est transformé en cauchemar ». Depuis, Williamson, qui a écrit le premier film Scream ainsi que Scream 2 et Scream 4, a pris la direction du film.

Le duo de réalisateurs Scream et Scream 6, Radio Silence, a annoncé en août 2023 qu’ils ne reviendraient pas pour réaliser Scream 7, mais ils sont toujours attachés en tant que producteurs exécutifs. Guy Busick, qui a co-écrit les deux précédents films de la série, revient pour écrire le scénario.

Scream 7 a enfin une date de sortie.

On ne sait pas quel genre de direction Scream 7 prendra avec l’absence des sœurs Carpenter et le retour de Campbell, et Paramount Pictures n’a pas encore publié de synopsis ou de connexion officielle. Pourtant, la date de sortie annoncée aujourd’hui est un signe majeur que le développement est bien avancé.

