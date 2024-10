« Scream 7 » fixe la date de sortie pour 2026

Ghostface tuera à nouveau.

« Scream 7 », le dernier opus de la franchise d’horreur de longue date, sortira enfin en salles le 27 février 2026, après avoir subi des retards de production, des refontes créatives et des remaniements de casting. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par Neve Campbell, qui revient dans la série après avoir raté le sixième opus en raison d’un conflit salarial, et Kevin Williamson, le créateur de la série et réalisateur de la suite. Le film a la date pour lui-même – aucune autre sortie majeure n’est prévue pour la première contre la suite de « Scream ». Le week-end suivant verra la sortie de « Le chat chapeauté » et de « Hoppers » de Disney et Pixar, tous deux destinés à un public familial.

Le drame hors écran tourne autour de « Scream 7 » depuis l’annonce du projet. Melissa Barrera, qui a joué dans les deux films précédents, a été licenciée de la suite l’année dernière en raison de commentaires qu’elle avait tenus sur les réseaux sociaux à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. Jenna Ortega, qui partageait la vedette avec Barrera, a dû abandonner le film en raison de son calendrier de tournage pour « Wednesday » de Netflix. Et Christopher Landon, le réalisateur de « Happy Death Day », a abandonné le projet en décembre 2023, le qualifiant de « travail de rêve qui s’est transformé en cauchemar ». Il a été remplacé comme directeur par Williamson. La production a également été retardée en raison des grèves de la SAG-AFTRA et de la WGA.

Paramount Pictures distribuera le film produit par Spyglass Media. Après une accalmie après la sortie de « Scream 4 » en 2011, la franchise a été redémarrée avec succès avec « Scream » de 2022 et « Scream VI » de 2023, tous deux réalisés par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett.

Guy Busick, un incontournable des reboots de la série, écrira « Scream 7 ». James Vanderbilt, William Sherak et Paul Neinstein de Project X Entertainment produisent avec Radio Silence en tant que producteurs exécutifs.