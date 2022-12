Scramble pour voir l’éruption du Mauna Loa révèle des fissures sur la grande île d’Hawaï

POHAKULOA, Hawaï – Lorsque la lave a commencé à cracher du plus grand volcan actif du monde à la fin du mois dernier, pour la première fois depuis 1984, une vague de tourisme a suivi. Alors que le ciel nocturne au-dessus du Mauna Loa s’illuminait de teintes orange, les hôtels de la grande île d’Hawaï étaient complets et la Garde nationale a été activée pour gérer le trafic alors que les spectateurs se pressaient sur la route près du volcan, espérant un aperçu.

La coulée de lave lente, qui, selon les scientifiques jeudi matin, avait été considérablement réduite, a fermé une station de surveillance atmosphérique critique et menacé d’avancer sur l’autoroute principale de l’île, grondant la circulation tout en enterrant des parties d’une grande zone d’entraînement de l’armée et en crachant potentiellement dangereux fumée et cendre.

Mais en l’absence de menace immédiate pour les maisons ou les moyens de subsistance, la principale réaction dans de nombreux quartiers à la rare éruption a été l’excitation – et le désir de jeter un coup d’œil. “Je n’ai jamais été aussi près d’un volcan actif”, a déclaré Brandon Gaubert, un ingénieur du son de la Nouvelle-Orléans.

De nombreux Hawaïens autochtones, qui représentent environ 13 % des 203 000 habitants de la Grande Île, partagent cette excitation, mais pour une raison différente : les éruptions et le cycle de destruction et de renaissance qu’elles entraînent font partie intégrante de leur histoire et de leurs croyances.