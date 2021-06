Scramble pour réserver plus tôt les deuxièmes vaccins Covid alors que les moins de 40 ans découvrent des créneaux en ligne

Les JEUNES Britanniques se sont efforcés de décrocher des deuxièmes créneaux de jab plus tôt – car les moins de 40 ans découvrent qu’ils peuvent obtenir des rendez-vous des semaines plus tôt.

Les personnes dans la vingtaine et la trentaine ont déclaré pouvoir annuler leur dose finale d’origine et réserver à nouveau pour un jour beaucoup plus tôt.

Les jeunes Britanniques ont déclaré pouvoir déplacer leur deuxième jab plus tôt, ainsi que les plus de 40 ans Crédit : LNP

Les gens ont réussi à trouver de nouveaux créneaux en ligne après avoir annulé leur rendez-vous

Certains ont réussi à faire avancer leurs créneaux, mais d’autres n’ont pas eu cette chance

Ils se sont tournés vers Twitter pour partager leur enthousiasme à l’idée d’être entièrement protégés des semaines plus tôt qu’ils ne le pensaient grâce au système de réservation en ligne.

Une personne a écrit : « J’ai avancé de trois semaines mon deuxième vaccin. Lorsque j’ai annulé la date d’origine et réservé un nouveau ce matin, il y avait plein de créneaux plus tôt disponibles. Cela vaut la peine d’essayer !

Un autre a déclaré: « Wow vient d’être réservé pour le vaccin Covid demain! Plus tôt que prévu (je n’ai pas encore 40 ans!) Tellement heureux. Merci NHS. »

L’un d’eux a posté avec enthousiasme: « Merci pour le partage. J’ai la trentaine, je viens de déménager mon deuxième jab deux semaines avant mon rendez-vous initial.

« Le site Web du NHS vous montrera maintenant la disponibilité du centre de vaccination pour lequel vous aviez réservé, AVANT d’annuler votre rendez-vous, ce qui est une nouvelle fonctionnalité. »

Et un autre a déclaré: « J’ai pu annuler et réserver mon deuxième vaccin (Moderna, moins de 40 ans, Londres) sur le site de réservation du NHS.

« Tant de créneaux disponibles à Islington ou même dans d’autres pharmacies non indiqués lorsque j’en ai réservé un d’origine.

« 8 semaines après mon premier jab et 3 semaines avant le rendez-vous initial. »

« DÉPLOYÉ MON DEUXIÈME JAB »

Cependant, certains n’ont pas eu cette chance et n’ont pas trouvé de créneaux plus tôt lorsqu’ils ont essayé d’avancer leur rendez-vous – se retrouvant avec une date ultérieure à celle qu’ils avaient initialement réservée.

Il est également important de vérifier que vous ne déplacez pas votre deuxième dose à moins de huit semaines à compter de la première – sinon vous ne serez pas correctement protégé contre Covid.

Les patrons de NHS Digital ont déclaré avoir modifié le service de réservation pour permettre aux Britanniques de présenter plus facilement leur deuxième jab.

Mark Ford, travaillant sur le National Booking Service pour le vaccin, a tweeté : « Si vous voulez avancer votre deuxième dose de vaccin, mais ne l’avez pas fait parce que vous devez d’abord annuler votre rendez-vous… vous pouvez utiliser le nouveau vérificateur de disponibilité avant d’annuler. pour être sûr d’avoir un rendez-vous plus tôt. »

Le gouvernement a encouragé les plus de 40 ans à réserver leur deuxième vaccin plus tôt, pour se rapprocher d’un écart de huit semaines après leur premier.

Toutes les autres personnes éligibles pour être piquées devraient attendre de savoir si elles peuvent réserver à nouveau plus tôt, a déclaré le NHS England.

Un porte-parole a ajouté: « Sur les conseils du JCVI, le NHS contacte les personnes âgées de 40 ans et plus pour avancer leur deuxième vaccination.

« Personne n’a besoin de contacter le NHS – vous n’avez qu’à réserver votre deuxième dose si vous êtes invité à le faire. »

Un conseiller principal du gouvernement a déclaré plus tôt dans la semaine que, dans la mesure du possible, les gens devraient avoir leur deuxième jab huit à dix semaines après leur premier.

Les experts ont déclaré que l’abaissement de la tranche d’âge des personnes éligibles à une deuxième dose plus rapide était « sensée » – comme de nouvelles données l’ont révélé lundi, la variante Delta pourrait être jusqu’à 80% plus transmissible.

Il vient comme :

Le professeur Anthony Harnden a déclaré à l’émission Radio 4 Today de la BBC : « Au fur et à mesure que nous descendons les tranches d’âge, en particulier avec un approvisionnement abondant en vaccin AstraZeneca, il serait logique de raccourcir cet intervalle de dose de 12 à huit semaines. »

Cela survient après que le Premier ministre a confirmé que le 21 juin ne serait pas le « Jour de la liberté » espéré.

Cela est dû à l’augmentation rapide des cas de la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, et à une augmentation des hospitalisations.

Il a gravement expliqué: « Nous pouvons simplement continuer avec toute l’étape 4 le 21 juin, même s’il y a une réelle possibilité que le virus dépasse les vaccins et que des milliers de décès supplémentaires s’ensuivraient qui auraient pu être évités autrement.

« Ou bien, nous pouvons donner au NHS quelques semaines cruciales de plus pour mettre ces jabs restants dans les bras de ceux qui en ont besoin. »

Il a ajouté qu’au 19 juillet, environ les deux tiers de la population adulte auraient eu deux jabs, y compris tous les plus de 50 ans, les travailleurs vulnérables et les travailleurs de la santé et des soins, et les plus de 40 ans.

Johnson a déclaré: « Pour ce faire, nous allons maintenant accélérer le deuxième jab pour les plus de 40 ans, tout comme nous l’avons fait pour les groupes vulnérables, afin qu’ils obtiennent la protection maximale le plus rapidement possible.

« Nous avancerons notre objectif de donner à chaque adulte de ce pays une première dose d’ici le 19 juillet. »

Une autre personne de moins de 40 ans a pu réserver son deuxième jab plus tôt

Mais une personne n’a pas été aussi chanceuse et s’est retrouvée avec un créneau plus tardif que celui d’origine – la prudence est donc de mise