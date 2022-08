Scouting the Heart of Illinois Conference Large Division – Shaw Local

Deer Creek-Mackinaw

Record 2021 : 7-4

Entraîneur: Cody Myer

À noter: Les Chiefs renvoient leurs deux meilleurs coureurs d’une équipe qui s’est qualifiée pour le deuxième tour des séries éliminatoires de classe 2A l’automne dernier en junior Brent Denniston (1147 verges, 16 touchés) et senior Lucas Blumeyer (639 verges, 7 touchés; 220 verges sur réception). Le duo courra derrière une ligne ancrée par les partants de retour Connor Huff et Adam Mallicoat. En tête de la défensive, on trouve les partants de retour Blumeyer (66 plaqués la saison dernière) au secondeur, le secondeur Dane Lowery (49 plaqués) et la sécurité Tyce Albritton (65 plaqués). Les nouveaux venus qui devraient avoir un impact sont les juniors Carson Cassaday au quart-arrière et à la ligne défensive et Dalton Burr au secondaire. “Nous avons un groupe très discipliné en ce moment”, a déclaré Myers. «Nous revenons six partants de deuxième année d’une saison de deuxième tour en 2A l’année dernière. Nous avons perdu quelques très bons joueurs, mais cela a créé de grandes opportunités pour certains de nos joueurs de retour d’intensifier. Dee-Mack sera testé tôt contre les demi-finalistes de 2021 Ridgeview-Lexington et Tri-Valley les deux premières semaines.

El Paso-Gridley

Record 2021 : 5-5

Entraîneur: Tanneur Benoît

À noter: Benedict a pris la relève à son alma mater l’automne dernier et a mené les Titans à une place en séries éliminatoires après avoir enregistré une fiche de 5-17 au cours des trois saisons précédentes. Benedict a des pièces solides à construire lors de sa deuxième saison avec le quart-arrière junior / demi défensif Kamren Schumacher et le secondeur senior Cody Langland. Schumacher était un choix de la deuxième équipe de toutes les conférences la saison dernière après avoir lancé pour 791 verges et sept touchés et couru pour 727 verges et neuf scores, tandis que Langland était également de la deuxième équipe de toutes les conférences.

Eurêka

Record 2021 : 6-4

Entraîneur: Jason Bachmann

À noter: Les Hornets regorgent de talents d’une équipe qui s’est qualifiée pour les séries éliminatoires de classe 3A l’année dernière avec 18 à 20 joueurs de retour qui ont vu un temps de jeu important. “De haut en bas de la liste, nous avons des gars qui ont de l’expérience, ce qui est rafraîchissant car l’année dernière, nous n’avions personne qui avait de l’expérience au niveau universitaire”, a déclaré Bachman. “Ça a été un bon été parce que les choses progressent tellement plus vite quand ils y sont allés, qu’ils l’ont fait avant.” Offensivement, Eureka renvoie les joueurs de toutes les conférences dans le quart-arrière Jacob Morin (142-237, 1 645 verges, 15 touchés, 274 verges au sol, 10 touchés), le porteur de ballon Mason Boles (935 verges, 7 touchés), les receveurs Justis Bachman (485 verges, 5 touchés) et Carson Gold et le joueur de ligne Ben Jablonski. Dakota Wiegand, un choix honorable de tous les États l’an dernier qui a réussi 83 plaqués, 17 plaqués pour des pertes et un record du programme de 12 sacs, est de retour pour diriger la défense. Sont également de retour les joueurs de toutes les conférences Drew Dingledine au poste de demi défensif, Jon McDonald au secondeur et Rylan Bachman, qui passe à la sécurité du secondeur. Avec une vitesse d’équipe et un athlétisme de premier ordre ainsi que l’expérience, les Hornets recherchent une course en séries éliminatoires. “Nous avons beaucoup de travail à faire d’ici là pour être ce type d’équipe, mais nous avons du potentiel”, a déclaré Jason Bachman.

Crête de champ

Record 2021 : 0-9

Entraîneur: Nick Meyer

À noter: Meyer retourne à son alma mater dans l’espoir de renverser la vapeur après que les Knights se soient retrouvés sans victoire l’automne dernier. Meyer a l’avantage d’une formation qui a acquis beaucoup d’expérience universitaire la saison dernière. Junior Koltin Kearfott revient après avoir lancé pour 1037 verges et six touchés à cinq interceptions en six matchs l’an dernier, tandis que le deuxième année Eddie Lorton acquiert de l’expérience au QB, porteur de ballon et receveur. Sont également de retour les seniors Landon Modro (450 verges sur réception, 2 touchés) au receveur, Coltin Perry et Carter Stimpert sur les lignes offensives et défensives et la junior Jozia Johnson au receveur/arrière défensif. Les juniors Brady Ruestman (QB/DB) et Aydin Stimpert (OL/DL) et le deuxième Jackson Hakes (TE/LB) devraient jouer des rôles plus importants cette saison. “(Nos forces sont) l’expérience de jeu, l’attitude et l’éthique de travail”, a déclaré Meyer. Meyer a déclaré que les objectifs des Knights sont de renforcer la confiance et de s’améliorer chaque semaine.

Trémont

Record 2021 : 8-3

Entraîneur: Zach Zehr

À noter: Les Turcs ont pris un coup de graduation après avoir atteint le deuxième tour des séries éliminatoires de classe 3A la saison dernière. Tremont a perdu quatre joueurs All-HOIC – dont trois sélections dans les deux sens – dont le joueur de ligne All-State de l’Illinois High School Football Coaches Association John Rathbun, le quart-arrière / arrière défensif Tate Martin et le porteur de ballon Shemar Williams, qui a couru pour 1 400 verges et 23 touchés la saison dernière. Les Turcs reviennent le porteur de ballon Ty Fuller, qui s’est précipité pour 932 verges et huit touchés en deuxième année avec une moyenne de 8,8 verges par course.

Tri-Vallée

Record 2021 : 12-1

Entraîneur: Josh Roop

À noter: Les Vikings ont perdu certains joueurs clés du champion de la grande division HOIC 2021 et de l’équipe de demi-finale de classe 2A, y compris le quart-arrière de l’Illinois High School Football Coaches Association 2A All-State Andrew Petrilli (1473 verges, 20 touchés par la passe; 1507 verges, 23 touchés au sol) et mention honorable du secondeur de tous les États Nathan Simon. Cependant, Tri-Valley renvoie un noyau solide autour duquel construire. Le porteur de ballon de la première équipe de toutes les conférences Blake Regenold revient après avoir couru pour 1 003 verges et 13 touchés l’automne dernier. Il courra derrière une ligne ancrée par le centre All-HOIC de la première équipe Jacob Bischoff et les rapatriés TJ Klein et Brennan Thoele. Le receveur Grant Fatima (423 yards et 8 TDs) est également de retour. Les Vikings ont récolté en moyenne 41 points par match l’automne dernier et ont amassé près de 5 000 verges offensives. Défensivement, Fatima revient après avoir intercepté quatre passes et remporté les honneurs unanimes All-HOIC la saison dernière, tandis que Klein était un choix de la deuxième équipe de toutes les conférences sur la ligne défensive.

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Brent Denniston, Deer Creek-Mackinaw, Jr., RB : L’entraîneur d’Eureka, Jason Bachman, a déclaré que Denniston “est une tonne à abattre et qu’il est super athlétique”. Denniston s’est précipité pour 1 147 verges et 16 touchés en deuxième année pour aider les Chiefs au deuxième tour des séries éliminatoires.

L’entraîneur d’Eureka, Jason Bachman, a déclaré que Denniston “est une tonne à abattre et qu’il est super athlétique”. Denniston s’est précipité pour 1 147 verges et 16 touchés en deuxième année pour aider les Chiefs au deuxième tour des séries éliminatoires. Grant Fatima, Tri-Valley, Sr., DB/WR : Fatima a été un choix unanime de toutes les conférences pour les demi-finalistes de classe 2A la saison dernière alors qu’il a intercepté quatre passes. Fatima a également contribué offensivement avec 423 verges et huit touchés reçus.

Fatima a été un choix unanime de toutes les conférences pour les demi-finalistes de classe 2A la saison dernière alors qu’il a intercepté quatre passes. Fatima a également contribué offensivement avec 423 verges et huit touchés reçus. Ty Fuller, Tremont, Jr., RB : Avec Shemar Williams (1 400 verges, 23 touchés en 2021), arrière de la première équipe entièrement HOIC, diplômé, Fuller pourrait avoir un rôle encore plus important après avoir parcouru 932 verges en 106 courses – une moyenne de 8,8 verges par tentative – tout en se précipitant pour huit touchés. .

Avec Shemar Williams (1 400 verges, 23 touchés en 2021), arrière de la première équipe entièrement HOIC, diplômé, Fuller pourrait avoir un rôle encore plus important après avoir parcouru 932 verges en 106 courses – une moyenne de 8,8 verges par tentative – tout en se précipitant pour huit touchés. . Kamren Schumacher, El Paso-Gridley, Jr., QB/DB : Schumacher était une double menace alors qu’il aidait les Titans à établir un dossier de 5-5 et une place en séries éliminatoires alors qu’il accumulait plus de 1 400 verges offensives. Il a lancé pour 791 verges et sept touchés et a couru pour 727 verges et neuf scores.

Schumacher était une double menace alors qu’il aidait les Titans à établir un dossier de 5-5 et une place en séries éliminatoires alors qu’il accumulait plus de 1 400 verges offensives. Il a lancé pour 791 verges et sept touchés et a couru pour 727 verges et neuf scores. Dakota Wiegand, Eureka, Sr., OL/DL : Wiegand est une force qui est une présence constante dans les backfields adverses. Il a enregistré 17 plaqués pour défaite et un record du programme de 12 sacs la saison dernière tout en menant l’équipe avec 83 plaqués. Il a été l’année dernière l’année dernière l’Association des entraîneurs de football des lycées de l’Illinois, classe 3A, mention honorable.

DES HORAIRES

Deer Creek-Mackinaw El Paso-Gridley Eurêka Crête de champ Trémont Tri-Vallée Semaine 1 contre Ridgeview ; 19 h, 26 août contre Méridien de Macon ; 19 h, 26 août contre Canton ; 19 h, 26 août contre Gibson City-Melvin Sibley; 19 h, 26 août à la vallée de Sangamon ; 19 h, 26 août chez Arthur; 19 h, 26 août Semaine 2 vs Tri-Valley ; 19 h, 2 septembre à Fieldcrest ; 19 h, 2 septembre à Trémont ; 19 h, 2 septembre contre El Paso-Gridley ; 19 h, 2 septembre contre Eureka ; 19 h, 2 septembre à Deer Creek-Mackinaw; 19 h, 2 septembre Semaine 3 à Ottawa Marquette; 19 h, 9 septembre contre Gibson City-Melvin Sibley; 19 h, 9 septembre contre Heyworth; 19 h, 9 septembre OUVERT chez LeRoy; 19 h, 9 septembre contre Ridgeview ; 19 h, 9 septembre Semaine 4 à El Paso-Gridley; 19 h, 16 septembre c. Deer Creek-Mackinaw ; 19 h, 16 septembre contre Fieldcrest ; 19 h, 16 septembre à Eurêka ; 19 h, 16 septembre à Tri-Vallée; 19 h, 16 septembre contre Tremont ; 19 h, 16 septembre Semaine 5 OUVERT à Ridgeview ; 19 h, 23 septembre à Gibson City-Melvin Sibley; 19 h, 23 septembre contre LeRoy ; 19 h, 23 septembre contre Madison ; 19 h, 23 septembre à Heyworth; 19 h, 23 septembre Semaine 6 contre Tremont ; 18 h, 30 septembre contre Eureka ; 19 h, 30 septembre à El Paso-Gridley; 19 h, 30 septembre à Tri-Vallée; 19 h, 30 septembre à Deer Creek-Mackinaw; 18 h, 30 septembre contre Fieldcrest ; 19 h, 30 septembre Semaine 7 chez LeRoy; 19 h, 7 octobre à Heyworth; 19 h, 7 octobre contre Ridgeview ; 19 h, 7 octobre à Stockton; 14 h, 8 octobre OUVERT à Gibson City-Melvin Sibley; 19 h, 7 octobre Semaine 8 contre Fieldcrest ; 19 h, 14 octobre à Trémont ; 19 h, 14 octobre à Tri-Vallée; 19 h, 14 octobre à Deer Creek-Mackinaw; 19 h, 14 octobre contre El Paso-Gridley ; 19 h, 14 octobre contre Eureka ; 19 h, 14 octobre Semaine 9 à Eurêka; 19 h, 21 octobre vs Tri-Valley ; 19 h, 21 octobre c. Deer Creek-Mackinaw ; 19 h, 21 octobre contre Tremont ; 19 h, 21 octobre à Fieldcrest ; 19 h, 21 octobre à El Paso-Gridley; 19 h, 21 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Ridgeview-Lexington à Tri-Valley : Cette bataille des champions et demi-finalistes de la division HOIC 2021 – les Mustangs en 1A et les Vikings en 21 – sera un test précoce pour les deux équipes au cours de la semaine 3. Jusqu’à la défaite en demi-finale de Tri-Valley, Ridgeview-Lexington a joué les Vikings plus près que n’importe quel adversaire.

Deer Creek-Mackinaw à El Paso-Gridley : Ce match de la semaine 4 pourrait aider le vainqueur à obtenir une place en séries éliminatoires ou un meilleur classement en séries éliminatoires. Les deux se sont qualifiés pour les séries éliminatoires la saison dernière alors que les Chiefs sont allés 6-3 tandis que les Titans étaient 5-4. L’automne dernier, EPG a battu Dee-Mack 14-6.

Eurêka à El Paso-Gridley : Dans une saison où il semble y avoir la parité dans le HOIC Large, cela pourrait être un match décisif avec des implications pour les séries éliminatoires et la conférence. L’automne dernier, les Titans ont dominé les Hornets 14-9.

Tremont à Deer Creek-Mackinaw : Les Turcs chercheront à venger leur défaite 12-0 face au Chief la saison dernière. Le match de la semaine 6 aura probablement des implications en séries éliminatoires pour les deux équipes.

Eureka à Tri-Valley: Le match de la semaine 8 pourrait décider du titre HOIC Large. Les Vikings ramènent un noyau solide de l’équipe de demi-finale 2A de la saison dernière, tandis que les Hornets ramènent presque tous les partants d’une équipe éliminatoire qui a joué Tri-Valley plus près que quiconque dans le HOIC Large.

FINITION PREVUE