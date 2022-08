Scouting the DuPage Valley Conference – Section locale de Shaw

DeKalb

Record 2021 : 2-7, 0-6 dans le DVC

Entraîneur: Derek Schneeman

À noter: Les Barbs seront chargés de vitesse, en particulier en attaque autour du quart-arrière de deuxième année Adrien McVicar. Et il n’y a pas que McVicar de retour – il y a sept partants offensifs et six défensifs de retour pour l’équipe, sans parler de 29 seniors sur la liste. L’équipe est également chargée de vitesse, avec des joueurs de talent qui participent à des sprints sur piste – dont Ethan McCarter, Talen Tate, Jamari Brown, Cooper Phelps et Ethan Tierney. Et bien que la ligne soit principalement nouvelle pour protéger McVicar et bloquer pour Brown et Tate, elle sera composée de personnes âgées. Nathan Hoard, all-conference l’an dernier, ouvrira la voie. Et il jouera aussi dans les deux sens sur la ligne défensive. Les Barbs s’étaient qualifiés pour sept séries éliminatoires consécutives avant l’année dernière et étaient plus compétitifs lors de leur première année dans le DVC en 2019. de retour dans les séries éliminatoires.

Vallée de Metea

Record 2022 : 3-6, 2-4 dans le DVC

Entraîneur: Jean Parpet

À noter: Les Mustangs ont fait de grands progrès l’automne dernier et ont bien mieux joué que ne l’indique leur fiche de 3-6. Malgré une ardoise robuste qui a peut-être été la plus difficile du monde, Metea a enregistré sa première séquence de trois victoires consécutives, sa première victoire contre son rival Waubonsie Valley et a subi de lourdes pertes contre les deux Napervilles. “Je considère notre saison de l’année dernière comme un énorme succès car nous avons pu, je suppose, tuer beaucoup de démons”, a déclaré Parpet, l’ancien entraîneur de football et de baseball du lycée Plano. « La difficulté de notre emploi du temps avec Genève la première semaine, [state champion] Lockport semaine deux, le difficile DVC et jouer à Naperville Central deux fois … Vous savez, nous sommes littéralement à deux jeux d’être en séries éliminatoires après avoir perdu 31-28 lors du dernier deuxième placement contre Naperville North chez eux. Le succès des Mustangs l’automne dernier a conduit à un été solide dans la salle de musculation et dans les camps, à une plus grande participation et à des attentes plus élevées en 2022. « J’ai adoré notre intersaison. Nous avions 60 enfants bizarres dans notre salle de musculation, ce qui est irréel. Et maintenant, juste l’été que nous avons eu et juste l’énergie autour de notre programme est vraiment formidable en ce moment », a ajouté Parpet. Noah Larsen prend le poste de quart-arrière et l’athlète de 6 pieds 2 pouces et 210 livres a débuté comme secondeur l’an dernier pour Metea. L’attaque comptera également beaucoup sur le retour d’Oscar Rivera, des receveurs Chris Smith et Robert Lynch et des joueurs de ligne Ramone Arteaga. La défensive 3-5 sera dirigée par le «mike backer» Evan Hall, un senior qui, selon Parpet, est spécial.

Centre de Naperville

Record 2022 : 7-4, 4-2 dans le DVC

Entraîneur: Mike Ulrich

À noter: Les Redhawks ont été durement touchés par la graduation après avoir chuté au deuxième tour des séries éliminatoires 8A contre Loyola l’an dernier. Mais Central cherche à construire une défense solide autour de l’ailier Maverick Ohle (6-2, 230), de la sécurité libre Ryan Spickerman et du secondeur intérieur Charlie Eagan. Certains joueurs talentueux et talentueux sont passés de l’attaque, mais le porteur de ballon senior Tyler Dodd est de retour et bénéficiera d’un coup de pouce du retour des joueurs de ligne offensifs John Penny (RG, 6-3, 260) et du centre Duncan Foley (6-0, 280) . Le senior Chris McCormack et le junior Jack Cook se battent pour le poste de quart partant et tous deux ont connu de bonnes intersaisons. “Nous sommes très fiers du caractère physique de notre conférence et de la qualité du jeu qui vous prépare pour les séries éliminatoires”, a déclaré Ulreich. « Et pour nous avec une équipe jeune et inexpérimentée, on essaie vraiment de simplifier ça. C’est une question de niveau de protection et de physique. Et il s’agit de protéger le football, de trouver un moyen de récupérer le ballon et d’essayer simplement de trouver ces petits petits avantages gagnants qui font la différence dans une très bonne conférence compétitive. Les Redhawks débuteront avec un match à domicile contre Hinsdale Central le 26 août.

Naperville Nord

Record 2022 : 6-4, 5-1 dans le DVC

Entraîneur: Sean Drendel

À noter: Les Huskies renvoient une cohorte de joueurs talentueux alors qu’ils cherchent à défendre leur titre de conférence, y compris le quart-arrière Aidan Gray (engagement de l’Université Northwestern) et le talentueux joueur à double sens Luke Williams, un receveur large / arrière défensif qui a reçu des offres des écoles Power Five. . Trois revenants sont de retour sur la ligne offensive – Jackson Kerstin, Troy Salela et Andrew Jennings – ce qui devrait signifier de beaux trous pour les porteurs de ballon seniors Danny Eloe et Nathan Jacobs. La défense est dirigée par un excellent arrière sept qui comprend Luke Williams, Kai Williams et les sécurités David Jones et Luke Keogh dans le secondaire et les secondeurs de départ Ryan Anderson et Matt Murphy. Le botteur / botteur David Olano et le large Luke Pettaway devraient également avoir un impact sur North cette année. «Nous avons une excellente vitesse d’équipe en attaque et un très bon quart-arrière. Ce devrait être une année amusante du côté nord de Naperville », a déclaré Drendel, dont l’équipe se termine par un road trip de trois matchs couronné par une deuxième bataille à travers la ville avec les Redhawks.

Vallée de Neuqua

Record 2022 : 10-2, 5-1 dans le DVC

Entraîneur: Bill Ellinghaus

À noter: Les Wildcats ont 17 partants de retour d’une équipe qui a battu Bartlett et Palatine en séries éliminatoires avant de perdre un briseur de cœur, 14-13, contre Maine South en quarts de finale 8A. L’offensive a le talentueux double menace QB Mark Mennecke de retour, avec Jaden McGee à RB, la recrue de l’État du Dakota du Nord Grant Larkin à WR et le centre des joueurs de ligne Ryan Schaffer, le garde Nick Rush et le plaqueur gauche David Garrone. MLB Cole Dutkovich ancrera une défense stellaire et bénéficiera de l’aide des joueurs de ligne Nate Williamson, Gabe Willis et Justin Crawford, ainsi que d’un secondaire expérimenté. “Nous nous sentons plutôt bien là où nous en sommes, vraiment”, a déclaré Ellinghaus, qui doit remplacer Palmer Domschke, qui a excellé l’an dernier en attaque, en défense et au jeu au pied. “Tant que nous pouvons rester concentrés et ne pas nous inquiéter de savoir où nous avons terminé l’année dernière, mais nous soucier de nous améliorer chaque jour, je pense que nous avons une très bonne chance cette année d’être vraiment bons.”

Vallée de la Waubonsie

Record 2022 : 3-6, 1-4 dans le DVC

Entraîneur: Tom Baumgartner

À noter: Confrontés à nouveau à une ardoise hors conférence difficile et au DVC robuste, les Warriors devront commencer rapidement pour être en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils ont un groupe talentueux mais jeune, dirigé par de solides seniors comme Mason Ringenbach (LB), Tommy Moriarty (OL), Michael Popov (OL) et Dominic Guzman (OL). Ringenbach est le leader d’une défense qui aura beaucoup de nouveaux visages, mais Baumgartner attend beaucoup de cette unité talentueuse. Moriarty, Popov et Guzman ancreront une ligne offensive qui protégera le quart-arrière de retour Luke Elsea, qui a acquis une précieuse expérience derrière le centre l’automne dernier. Le porteur de ballon Amir Spikener dirige un groupe de joueurs talentueux qui comprend le receveur Tyler Threat et l’ailier serré Julian Johnson. Dans l’ensemble, la version 2022 des Warriors semble s’améliorer chaque semaine et semble être en mesure de se qualifier pour les éliminatoires de l’IHSA en novembre.

Le quart-arrière de Naperville North, Aidan Gray, cherche un receveur contre DeKalb le 25 septembre 2021. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Aidan Gray, QB, Naperville Nord : Le signaleur des Huskies s’est engagé à Northwestern et nous pouvons nous attendre à une grande campagne senior alors qu’il revient à une attaque avec beaucoup de vitesse et des cibles talentueuses.

Le signaleur des Huskies s’est engagé à Northwestern et nous pouvons nous attendre à une grande campagne senior alors qu’il revient à une attaque avec beaucoup de vitesse et des cibles talentueuses. Luke Williams, WR/DB, Naperville Nord : Les offres proviennent de grands programmes pour Williams, qui auront un impact des deux côtés du ballon cet automne.

Les offres proviennent de grands programmes pour Williams, qui auront un impact des deux côtés du ballon cet automne. Talen Tate, RB, DeKalb : L’un des nombreux speedsters tout au long de l’attaque DeKalb, Tate ne travaillera pas seulement hors du champ arrière, mais peut s’aligner dans la fente et faire des jeux en tant que receveur pour une équipe de Barbs cherchant à sortir du sous-sol DVC.

L’un des nombreux speedsters tout au long de l’attaque DeKalb, Tate ne travaillera pas seulement hors du champ arrière, mais peut s’aligner dans la fente et faire des jeux en tant que receveur pour une équipe de Barbs cherchant à sortir du sous-sol DVC. Jade McGee, RB, Neuqua Valley : Le porteur de ballon a terminé fort en 2022, y compris un match de deux TD et 106 verges lors du premier match des séries éliminatoires contre Bartlett. L’entraîneur Ellinghaus s’attend à une grosse campagne senior de la part du joueur de 6 pieds et 195 livres.

Le porteur de ballon a terminé fort en 2022, y compris un match de deux TD et 106 verges lors du premier match des séries éliminatoires contre Bartlett. L’entraîneur Ellinghaus s’attend à une grosse campagne senior de la part du joueur de 6 pieds et 195 livres. Cole Dutkovich, LB, Neuqua Valley : L’ancre défensive Wildcat a reçu plusieurs offres d’écoles MAC après avoir enregistré 116 plaqués il y a un an avec 8 sacs, 5 échappés forcés et 3 récupérations.

DES HORAIRES

DeKalb Vallée de Metea Centre de Naperville Naperville Nord Vallée de Neuqua Vallée de la Waubonsie Semaine 1 contre Sycomore ; 19 h, 26 août @ Genève; 19 h, 26 août contre Hinsdale Central ; 19 h, 26 août contre Homewood-Flossmoor ; 19 h, 26 août @Oswego; 19 h, 26 août @ Oswego Est; 19 h, 26 août Semaine 2 @ Plainfield Sud ; 19 h, 2 septembre @ Lockport ; 19 h, 2 septembre @ Plainfield Nord ; 19 h, 2 septembre @ Glenbard Nord; 19 h, 2 septembre contre Wheaton Warrenville Sud ; 19 h, 2 septembre contre Saint-Charles Est ; 19 h, 2 septembre Semaine 3 @ Belleville Ouest; 19 h, 9 septembre c. Belleville Est ; 19 h, 9 septembre contre Milwaukee Riverside, Wisconsin ; 19 h, 9 septembre contre St. Mary’s Prep, Michigan; 13 h, 10 septembre contre St. Mary’s, Missouri; 19 h, 9 septembre contre O’Fallon; 18 h, 9 septembre Semaine 4 contre Metea Valley ; 19 h, 16 septembre @DeKalb ; 19 h, 16 septembre contre la vallée de Waubonsie ; 19 h, 16 septembre @ Vallée de Neuqua ; 19 h, 16 septembre contre Naperville Nord ; 19 h, 16 septembre @ Naperville Central ; 19 h, 16 septembre Semaine 5 @ Naperville Nord ; 19 h, 23 septembre contre la vallée de Waubonsie ; 19 h, 23 septembre contre la vallée de Neuqua ; 19 h, 23 septembre contre DeKalb ; 19 h, 23 septembre @ Naperville Central ; 19 h, 23 septembre @ Vallée de Metea ; 19 h, 23 septembre Semaine 6 @ Vallée de Waubonsie; 19 h, 30 septembre @ Vallée de Neuqua ; 19 h, 30 septembre contre Naperville Nord ; 19 h 30 septembre contre Naperville Central ; 19 h, 30 septembre contre Metea Valley ; 19 h, 30 septembre contre DeKalb ; 19 h, 30 septembre Semaine 7 contre Naperville Central ; 19 h, 7 octobre contre Naperville Nord ; 19 h, 7 octobre @DeKalb ; 19 h, 7 octobre @ Vallée de Metea ; 19 h, 7 octobre contre la vallée de Waubonsie ; 19 h, 7 octobre @ Vallée de Neuqua ; 19 h, 7 octobre Semaine 8 contre la vallée de Neuqua ; 19 h, 14 octobre contre Naperville Central ; 19 h, 14 octobre @ Vallée de Metea ; 19 h, 14 octobre @ Vallée de Waubonsie; 19 h, 14 octobre @DeKalb ; 19 h, 14 octobre contre Naperville Nord ; 19 h, 14 octobre Semaine 9 contre la vallée de Waubonsie ; 19 h, 21 octobre contre la vallée de Neuqua ; 19 h, 21 octobre contre Naperville Nord ; 19 h, 20 octobre @ Naperville Central ; 19 h, 20 octobre @ Vallée de Metea ; 19 h, 20 octobre @DeKalb ; 19 h, 21 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 4 : Naperville Nord à Neuqua Valley – Les favoris de DVC s’affrontent au cours de la semaine 4.

Semaine 5 : Vallée de Waubonsie à Metea Valley – Jeu clé pour les deux équipes en termes de rivalité et de chances en séries éliminatoires.

Semaine 6: Naperville Central contre Naperville North à NCC – Première des 2 batailles clés de Crosstown à Naperville.

Semaine 6 : DeKalb à Waubonsie Valley – La première des deux rencontres entre les équipes pourrait grandement contribuer à déterminer si l’une de ces équipes peut être une surprise dans la conférence ou en tant qu’équipe éliminatoire.

Semaine 9 : Naperville North à Naperville Central – La finale de la saison devrait avoir de grandes implications pour la conférence et les séries éliminatoires.

L’ARRIVÉE PRÉVUE DE STEVE SOUCIE

Équipe Enregistrement Vallée de Neuqua 9-0 Naperville Nord 7-2 Vallée de la Waubonsie 5-4 Centre de Naperville 4-5 DeKalb 2-7 Vallée de Metea 2-7

• Eddie Carifio a contribué à ce rapport.

https://football.dailyherald.com/sports/20220816/scouting-the-dupage-valley/