Les fans de Demi Moore seraient pardonnés d’avoir fait une double prise de Scout Willis alors que l’actrice ressemblait presque indéniablement à sa mère lors d’une excursion d’une journée à la plage en Californie vendredi.

Prenant la côte dans un maillot de bain rouge saisissant, Scout, 29 ans, avait l’air aussi sensationnelle que sa mère de 58 ans – qui continue à éblouir dans ses propres maillots de bain.

Avec ses longs cheveux noirs flottants, Scout a fait écho à l’apparence de sa mère dans des films tels que Charlie’s Angels: Full Throttle dans lequel l’actrice plus âgée a traversé une plage en présentant sa silhouette tonique dans un simple bikini.

Le couple – bien que n’étant pas ensemble sur la plage – aurait facilement pu être confondu avec des sœurs plutôt qu’avec une mère et une fille si elles étaient sorties ensemble en même temps.







(Image: LRR / BACKGRID)



Scout – qui est la fille de Demi et de son père Bruce Willis, 65 ans – avait l’air de bonne humeur alors qu’elle profitait du soleil en compagnie d’amis et d’un petit chien.

De retour en septembre 2019, Demi – qui a deux autres filles; Rumer, 32 ans, et Tallulah, 26 ans, ont laissé entendre qu’elle faisait de l’exercice à l’excès afin de garder sa silhouette célèbre.

Elle a écrit dans son autobiographie, Inside Out, à l’époque: «Je n’avais pas l’impression de pouvoir arrêter de faire de l’exercice.»









Elle a expliqué que son obsession pour l’exercice avait commencé lorsqu’elle devait porter un uniforme dans le film de 1992 A Few Good Men.

Elle a écrit: «C’était mon travail de rentrer dans cet uniforme militaire impitoyable que je porterais dans deux mois dans A Few Good Men.

«Me mettre en forme pour ce film a lancé l’obsession de l’entraînement qui me consommerait au cours des cinq prochaines années. Je n’ai jamais osé lâcher prise.

Elle a accueilli Scout peu de temps avant de commencer à travailler sur A Few Good Men.

Tandis que Demi a ressenti une pression supplémentaire pour être à son meilleur pour son rôle dans le film 1993 Indecent Proposition.

Elle a écrit: «’Je serais à nouveau exposée, et tout ce à quoi je pouvais penser était mon corps, mon corps, mon corps.

«J’ai doublé ma routine d’exercice déjà exagérée. J’ai éliminé les glucides, j’ai couru et j’ai fait du vélo et j’ai travaillé sur toutes les machines imaginables.







(Image: Getty Images pour Comedy Central)



Puis a suivi le Striptease de 1996: «Quand je faisais du Striptease, pour le petit-déjeuner, je dosais une demi-tasse de gruau et le préparais avec de l’eau, puis pour le reste de la journée, je n’avais que des protéines et des légumes – et c’était tout.

«Si toute cette obsession pour mon corps vous semble folle, vous n’avez pas tort: ​​les troubles de l’alimentation sont fous, ils sont une maladie. Mais cela ne les rend pas moins réels.

Elle a poursuivi en disant qu’elle avait eu «une révélation» en s’entraînant pour apparaître dans le film GIJane de 1997 où elle a décidé: «J’ai juste besoin d’être ma taille naturelle», après quoi elle a réduit ses exercices et transformé sa salle de gym à domicile en bureau.