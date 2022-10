SCOTUS rejette les allégations de partialité raciste du jury dans l’affaire Andre Thomas

Écoutez, nous allons vous dire d’emblée qu’il y a BEAUCOUP, BEAUCOUP de choses à faire avec cette histoire, alors prenez juste un moment pour respirer avant de plonger dans le vif du sujet. Ça va? Ok, voilà…

Selon CBSNews, la Cour suprême a rejeté une affaire très discutable mais troublante impliquant un homme noir et la mort de sa famille. En 2005, André Thomas a été accusé de meurtre qualifié après avoir tué son épouse, leur fils biracial de 4 ans et la fille de 13 mois de sa femme. Pourquoi le fils était-il biracial et l’enfant de 13 mois uniquement blanc ? Aucune idée, mais le rapport l’indique spécifiquement. Aussi méprisable que cela soit, il y a plus…

Thomas a tenté de retirer le cœur des membres de sa famille tués afin de « les libérer du mal », indique le rapport. Il s’est ensuite poignardé à la poitrine et a par la suite avoué les meurtres à la police. Cependant, il a tout de même plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale car ses avocats ont soutenu que leur client était au milieu d’un épisode schizophrène. Maintenant, restez avec nous car il y a encore plus…

Alors que Thomas attendait son procès, il s’est arraché un œil. Ah ah, ne partez pas, il y en a encore…

Quatre ans plus tard, il s’est arraché l’autre œil.

Avec tout le respect que je dois à ceux qui souffrent de maladie mentale, si cela n’est pas légalement qualifié de “folie temporaire”, alors qu’est-ce que c’est ? Malgré tout cela, il y a encore plus…

André Thomas a été reconnu coupable et condamné à mort par un «jury de ses pairs» entièrement blanc. Lors de la sélection du jury, TROIS de ces jurés ont exprimé ouvertement et sans vergogne leur opposition aux relations interraciales et aux enfants interraciaux ! D’une manière ou d’une autre, ils étaient TOUJOURS mis au jury et autorisés à décider du sort d’un homme noir. SCOTUS a finalement décidé de ne pas entendre l’affaire après une longue campagne menée par les responsables du Texas. La juge Sonia Sotomayor a rédigé l’opinion dissidente suivante, cosignée par le juge Ketanji Brown Jackson et la juge Elena Kagan :

“… l’hostilité exprimée par les jurés dans leur questionnaire suggérait fortement que leur présence contaminerait la procédure avec des préjugés raciaux.” “En omettant de défier, ou même d’interroger, les jurés qui étaient hostiles au mariage interracial dans une affaire capitale impliquant ce sujet explosif, l’avocat de Thomas s’est comporté bien en deçà d’une norme objective de raisonnabilité”, a déclaré Sotomayor, rejoint par les juges Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson. , a écrit. “Cette performance déficiente a porté préjudice à Thomas en le privant d’un procès équitable.”

Nous ne disons pas que Thomas ne mérite pas d’être puni pour ses actes, mais l’homme est manifestement troublé. Qu’est-ce que le tuer accomplir?