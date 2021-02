Dans une décision 6-3, la Cour suprême a rejeté l’interdiction de la Californie sur les services religieux en salle, mais a déclaré que l’État avait le droit de limiter la capacité à 25% au milieu de la pandémie de Covid-19.

Les organisations religieuses se battent avec la Californie depuis des mois maintenant, car les restrictions de verrouillage de l’État ont signifié que les services intérieurs ont été interdits dans la majeure partie de l’État – une décision qui a suscité des critiques, en particulier, parce que les productions hollywoodiennes ont été autorisées à avancer.

La Cour suprême a statué vendredi soir dans deux affaires dans lesquelles des églises poursuivaient l’État pour interdiction des services intérieurs, mais ce n’était pas une victoire complète, car la décision de la cour autorise des limites de capacité mais a refusé d’arrêter l’interdiction du chant et du chant en salle.

Le juge Neil Gorsuch a noté que la Californie avait donné plus de latitude aux restrictions de verrouillage des productions hollywoodiennes qu’aux églises.

« Si Hollywood peut accueillir un public de studio ou filmer un concours de chant alors qu’aucune âme ne peut entrer dans les églises, les synagogues et les mosquées de Californie, quelque chose a vraiment mal tourné », il a écrit. Gorsuch et Clarence Thomas étaient les deux juges qui auraient accédé à toutes les demandes des églises, levant plus de restrictions d’État que la simple interdiction des services intérieurs.

La juge Amy Coney Barrett, dont la foi catholique est devenue un sujet de débat au cours de son processus de confirmation, a pris une position intermédiaire en ce qui concerne l’interdiction de chanter à l’église, et a déclaré que le «Il incombait aux requérants d’établir leur droit à une dispense de l’interdiction de chanter. À mon avis, ils ne portaient pas ce fardeau – du moins pas dans ce dossier. «

La scission globale avec les juges était prévisible, car les trois juges libéraux – Sonia Sotomayor, Stephen Breyer et Elena Kagan – se sont rangés du côté de la Californie et ont déclaré la décision «Risque d’aggraver la pandémie.»

«Les juges de ce tribunal ne sont pas des scientifiques. Nous ne savons pas grand-chose non plus de la politique de santé publique. Pourtant, aujourd’hui, le tribunal déplace les jugements des experts sur la manière de répondre à une pandémie qui fait rage ». Le juge Kagan a écrit.

La Californie est soumise à certaines des restrictions de verrouillage les plus strictes aux États-Unis depuis des mois, les dissidents devenant de plus en plus critiques à l’égard du gouverneur Gavin Newsom – qui lui-même a enfreint ses propres directives. Une pétition de rappel pour le gouverneur cette semaine a grimpé à plus de 1,4 million de signatures. Les pétitionnaires ont besoin de 12% de la population californienne – un peu moins de 1,5 million – pour signer, puis pour que ces signatures soient validées avant le 17 mars pour forcer la tenue d’élections spéciales.

La Californie a enregistré plus de 3,4 millions de cas de Covid-19 et plus de 43 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

