Scottish Premiership : Six autres matchs en direct sur Sky Sports en novembre et décembre | Actualités footballistiques

Sky Sports diffusera six autres matchs accrocheurs de Premiership écossaise en novembre et décembre, y compris l’affrontement en haut de la table entre Hibernian et les champions Rangers à Easter Road.

Sky Sports est le seul diffuseur à offrir une couverture en direct de la Premiership écossaise cette saison, avec jusqu’à 48 matchs disponibles sur le terrain du football écossais.

En plus du voyage délicat des Rangers à Hibs début décembre, Sports aériens présentera également cinq autres concours à ne pas manquer, à commencer par la visite de Celtic à Dundee, nouvellement promu, le dimanche 7 novembre.

Puis, après la pause internationale de ce mois-ci, l’action revient sur nos écrans en tant que leader de Livingston, les Rangers, le dimanche 28 novembre, avant un triple en-tête de matchs le milieu de semaine suivant – à commencer par le match de Motherwell avec Dundee United le mardi 30 novembre.

Et après que Hibs ait diverti les Rangers la nuit suivante, Celtic affrontera ensuite Hearts à Parkhead le jeudi 2 décembre, avant qu’Ange Postecoglou ne prenne ses côtés à Tannadice le dimanche suivant.

Matchs de Premiership écossaise 2021/22 en direct sur Sky Sports

D’autres dates, heures de coup d’envoi et détails télévisés à confirmer – tous les matchs sont susceptibles de changer.

dimanche 3 octobre

Aberdeen contre le Celtic – Coup d’envoi à 12h

dimanche 24 octobre

St Mirren vs Rangers – Coup d’envoi à 12h

dimanche 31 octobre

Motherwell contre les Rangers – Coup d’envoi à 12h

dimanche 7 novembre

Dundee vs Celtic – Coup d’envoi à 12h

dimanche 28 novembre

Livingston vs Rangers – Coup d’envoi à 12h

mardi 30 novembre

Motherwell vs Dundee United – Coup d’envoi à 19h45

Mercredi 1er décembre

Hibernian vs Rangers – Coup d’envoi à 19h45

Jeudi 2 décembre

Celtic vs Heart of Midlothian – Coup d’envoi à 19h45

dimanche 5 décembre

Dundee United vs Celtic – Coup d’envoi à 12h