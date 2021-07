Scottish Open: Matt Fitzpatrick partage la tête, Jon Rahm un coup derrière | Actualités golfiques

2:52



Nick Dougherty et Wayne Riley passent en revue le troisième tour de l’abrdn Scottish Open, où Matt Fitzpatrick mène et le numéro 1 mondial Jon Rahm a glissé un derrière

Matt Fitzpatrick a pris une part de l’avance alors que Jon Rahm s’est remis en lice après quelques erreurs de putt au début de la troisième journée de l’abrdn Scottish Open.

Les 67 de Fitzpatrick l’ont porté à 14 sous les côtés de Thomas Detry, tandis que Rahm entame la dernière journée avec un tir derrière après avoir mis deux des trois premiers greens au Renaissance Club de North Berwick avant de récupérer un 69.

Rahm partageait la tête à mi-chemin avec Detry et l’Anglais Jack Senior, mais le numéro un mondial a dû creuser profondément après ses premières erreurs avec le putter et, après avoir raté un autre putt court au cinquième, il a réussi un birdie sur cinq des huit trous suivants pour obtenir son défi de nouveau sur la bonne voie.

Cependant, les difficultés de Rahm sur les greens ont refait surface le 16, où il a raté d’à peine 18 pouces pour marquer son deuxième six de la journée, et deux pars de clôture au moins ont assuré un tour inférieur à 70 malgré le fait qu’il n’ait fait aucun birdie à aucun des pars. -cinq.

Jon Rahm a raté plusieurs putts courts lors de son troisième tour

« C’est un peu comme hier », a déclaré un Rahm perplexe après coup. « Vous voyez 66, vous voyez un grand tour, et vous voyez sept sous à 10, et cela aurait pu être mieux, et aujourd’hui, c’était la même chose.

« Bonne frappe de balle, frappe de superbes tirs mais juste quelques erreurs, que ce soit moi mentalement ou techniquement, peu importe. C’est malheureux que cela se soit produit pas mal ces derniers jours. Je suis généralement très, très solide à l’intérieur cinq pieds. C’est généralement ma portée confortable. C’est vraiment inhabituel.

« Mais je me rattrape avec quelques autres putts plus longs et je frappe de très, très bons coups là-bas. Mon jeu de fer était exceptionnel aujourd’hui et c’était génial au départ. J’espère que je pourrai continuer comme ça demain et nettoyer les petites erreurs et sortir vainqueur. »

Alors que Rahm se dirigeait vers le green d’entraînement dans le but de corriger les défauts, Fitzpatrick était ravi de sa position après 54 trous, même s’il fait maintenant face à une course contre la montre pour se rendre à Wembley pour la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie dimanche soir.

Fitzpatrick avait plaisanté plus tôt dans la semaine sur le fait qu’il souhaitait une heure de départ anticipée pour le tour final afin de se donner suffisamment de temps pour prendre place dans la foule pour la pièce maîtresse de Wembley, mais il sera désormais dans le groupe final du tournoi après avoir remporté six birdies. et deux bogeys le troisième jour.

Fitzpatrick fait maintenant face à un voyage anxieux pour se rendre à Wembley à temps pour la finale de l’Euro 2020

« Je n’ai pas joué aussi solidement du tee-to-green que je l’ai fait les deux premiers jours, mais j’ai juste très bien roulé et je l’ai aussi très bien joué », a déclaré l’Anglais, qui vise sa septième victoire sur le circuit européen. .

« Le plus important, c’est que j’ai l’impression d’avoir été assez conservateur autour de ce parcours de golf et de jouer assez prudemment, et j’ai l’impression que c’est la chose intelligente à faire et que je n’ai tout simplement pas commis les erreurs que d’autres ont peut-être faites. Je pense que si Je peux continuer à faire ça demain et garder le putter en marche, alors tout ira bien. »

Le point culminant du 68 de Detry a été un aigle-deux au cinquième, et il a atteint 14 sous avec un oiselet au 10e avant que le Belge ne parcourt les huit derniers trous tout en étant remonté par Fitzpatrick sur le neuf de retour.

1:04 Justin Thomas a subi un moment embarrassant lors de la troisième journée de l’Open d’Écosse alors qu’il dépassait son deuxième tir directement dans un bunker à quelques mètres devant lui. Justin Thomas a subi un moment embarrassant lors de la troisième journée de l’Open d’Écosse alors qu’il dépassait son deuxième tir directement dans un bunker à quelques mètres devant lui.

La confiance du champion de l’Irish Open de la semaine dernière, Lucas Herbert, était évidente alors qu’il plaçait un superbe 64 avec un aigle à 16 et des birdies aux deux derniers trous, l’Australien sautant à 12 sous et un devant ses compatriotes Wade Ormsby (66) et Min. Woo Lee (65).

L’Américain Scottie Scheffler est également à trois points de l’avance après avoir retourné un 67, tandis que Lee Westwood a glissé de quatre derrière après deux trous d’horreur après le virage.

Westwood a réussi quatre birdies sur six trous sur les neuf premiers pour atteindre 14 sous, mais les doubles bogey six aux 11e et 13e lui ont coupé le souffle alors qu’il signait un décevant 71 pour clôturer à 10 sous aux côtés du capitaine de la Ryder Cup. Padraig Harrington (68) et l’Écossais David Law (69).

Le numéro 3 mondial Justin Thomas a conservé une chance extérieure de victoire sur neuf sous après un 70 gâché par un moment humiliant sur le long 10e, où il a dominé son deuxième avec un bois de parcours et a éraflé sa balle dans un bunker quelques mètres avant lui.