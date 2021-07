Scottish Open: Jack Senior occupe la première place alors que Justin Thomas, Lee Westwood et Jon Rahm impressionnent tous | Actualités golfiques

3:24



Nick Dougherty et Wayne Riley reviennent sur le meilleur de l’action du premier tour de l’abrdn Scottish Open au Renaissance Club

Justin Thomas a inscrit un 65 sans bogey pour se situer à un tir de l’avance à l’abrdn Scottish Open, où Lee Westwood et Jon Rahm ont également impressionné.

Le n ° 3 mondial a réussi six birdies lors d’une journée à faible score au Renaissance Club pour rester en contact avec le meneur Jack Senior, qui a réussi un sept sous 64 malgré avoir terminé son premier tour avec un bogey.

Westwood est également loin du rythme et Rahm est à deux derrière, tandis que Rory McIlroy a terminé en force une journée d’ouverture erratique en réussissant deux de ses trois derniers trous pour sauver un moins de 70.

Rory McIlroy, Jon Rahm et Justin Thomas ont été regroupés dans un trio all-star

« De toute évidence, six sous, c’est génial », a déclaré Thomas. « J’adorerais que chaque partie de golf que je joue. Sans Bogey, c’est assez sans stress. J’ai été un peu déçu par certains des coups de fer que j’ai frappés. J’ai senti que j’aurais pu les frapper plus près, mais c’est agréable de jouer ça dernier trou aussi bien que moi pour, espérons-le, générer un certain élan. »

Thomas a profité du tiers par cinq et a suivi un birdie de six pieds au cinquième en clouant un aigle de 90 pieds au septième, avant de mettre fin à une série de pars en ramassant un tir au 16, puis en réalisant un birdie au par- quatre derniers.

Westwood a tiré le meilleur parti des conditions de début de score pour également prendre un départ sans défaut, affichant six oiselets sur le chemin de l’objectif du club-house, seulement pour que Senior mélange huit oiselets avec un seul bogey – sur son dernier trou – pour sauter en haut du classement.

« Juste bien du début à la fin, vraiment », a déclaré Senior à propos de sa ronde. « J’ai eu beaucoup de bons numéros dans le fairway et pouvait être agressif avec beaucoup de quilles, et j’ai très bien roulé la balle sur les greens et j’ai capitalisé sur la chance que je me suis donnée. »

2:10 Lee Westwood réfléchit à la publication d’un premier tour de 65 à l’abrdn Scottish Open et à l’approche du premier club du club Lee Westwood réfléchit à la publication d’un premier tour de 65 à l’abrdn Scottish Open et à l’approche du premier club du club

Rahm, faisant sa première apparition depuis sa victoire à l’US Open, a également pris un départ rapide avec trois birdies dans ses sept premiers trous et a annulé un bogey au neuvième en tirant trois birdies consécutifs à partir du 11e.

L’Espagnol n’a pas réussi à convertir un six pieds pour sauver le par au 15e, mais a réussi un birdie au par cinq suivant, avec Tommy Fleetwood – un finaliste d’Aaron Rai lors de l’événement de l’année dernière – un autre coup sur le rythme.

2:25 Tommy Fleetwood discute de son premier tour 67 à l’Open écossais et évalue l’état de son jeu avant l’Open Tommy Fleetwood discute de son premier tour 67 à l’Open écossais et évalue l’état de son jeu avant l’Open

Ian Poulter a réussi un birdie sur deux de ses trois trous pour également passer à cinq sous, avec Matt Fitzpatrick, David Horsey également deux coups en arrière, tandis que le trio écossais Richie Ramsay, Grant Forrest, Connor Syme et David Law dans le groupe trois derrière qui comprend également Xander Schauffele et le capitaine de la Ryder Cup Padraig Harrington.

Cette semaine offre une dernière opportunité aux joueurs de réserver une invitation de dernière minute à l’Open, avec des places disponibles pour les trois principaux joueurs de cette semaine qui ne sont pas déjà exemptés. Senior, le leader du premier tour, fait partie de ceux qui ne sont pas encore sur le terrain pour Royal St George’s.

