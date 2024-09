Scottie Scheffler et Tom Kim se lancent dans le jeu alors que les Américains prennent les devants à la Coupe des Présidents

L’ÎLE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE, Qué. — Si les partisans canadiens ont du mal à faire du bruit à la Coupe des Présidents, le Sud-Coréen Tom Kim va les aider à se motiver.

Kim s’est lancée dans une partie de jeu avec le numéro un mondial Scottie Scheffler lors de la première ronde du tournoi de golf international masculin élite jeudi au Royal Montreal Golf Club. Bien que Kim et son compatriote sud-coréen Sungjae Im aient travaillé dur pour se mettre dans la peau de Scheffler et de son partenaire Russell Henley, les Américains ont remporté une victoire 3 contre 2 alors que les États-Unis prenaient une avance considérable de 5-0 sur l’équipe internationale.

« Quand la foule est avec nous, ça aide vraiment de pouvoir faire du bruit », a déclaré Kim après la manche. « Je pense que c’était un peu trop calme aujourd’hui à domicile.

« J’aurais aimé que les partisans nous aident un peu plus, surtout étant au Canada. Je sais à quel point ils aiment le golf. »

La Presidents Cup est un tournoi biennal entre les meilleurs qui voit 12 golfeurs américains affronter 12 joueurs du monde entier, à l’exclusion de l’Europe. Trois Canadiens y participent pour la première fois alors que l’événement se déroule au nord de la frontière pour la première fois depuis 2007, lorsque le Royal Montréal était également l’hôte.

Les plaisanteries entre Kim et Scheffler ont commencé sur le septième green.

Kim a levé le poing et a crié après avoir réussi un birdie putt, enflammant la foule. Lorsque Scheffler a réussi un putt de 27 pieds pour un birdie sur le trou par 3, il s’est tourné vers Kim et a crié « Quoi de neuf ?! » avant de donner à Henley un faible cinq.

Au trou suivant, les Sud-Coréens ont tous deux obtenu des birdies et Kim a crié et fléchi dans le dos de Scheffler. Kim et Im ont ensuite quitté le green et se sont rendus au neuvième tee avant que les Américains n’aient terminé leurs putts.

« Je n’ai pas peur de lui », a déclaré Kim à propos de Scheffler. « C’est un bon ami mais en même temps, cette semaine je ne l’aime pas.

« Je veux tellement le battre, et je suis sûr qu’il ressent la même chose. »

Même si Kim a insisté sur le fait que c’était pour s’amuser, Scheffler a déclaré qu’il se concentrait davantage sur la victoire que sur le sens du spectacle.

« C’était important pour moi de m’assurer que nous maintenions le rythme du match », a déclaré Scheffler. « Je suppose qu’il a réussi un gros putt sur le numéro 8 et qu’ils ont quitté le green jusqu’au tee ou quelque chose comme ça.

« Ensuite, j’ai vu une vidéo de lui en train de me crier dessus, mais en fait, je n’ai rien remarqué de tout cela. J’ai juste joué. »

Il y a eu cinq matchs à quatre balles au premier tour. Chaque match vaut un point et l’équipe internationale est déjà dans un écart important puisque la première équipe à totaliser 15 1/2 points remporte le tournoi.

Les n°2 mondiaux Xander Schauffele et Tony Finau ont donné rapidement l’avantage aux États-Unis avec une victoire 1 contre les Australiens Jason Day et Byeong Hun An lors du match d’ouverture. Collin Morikawa et Sahith Theegala ont ensuite ajouté à l’avance américaine avec une victoire de 1 contre le duo entièrement australien composé d’Adam Scott et Min-Woo Lee.

Taylor Pendrith, de Richmond Hill, en Ontario, et son partenaire sud-africain Christiaan Bezuidenhout ont été l’équipe internationale la plus proche d’obtenir une égalité, mais ont finalement perdu contre les Américains Wyndham Clark et Keegan Bradley 3-et-2.

« J’ai regardé le classement du numéro 16 et j’ai demandé aux capitaines comment nous allions toute la journée », a déclaré Pendrith, qui a réussi quatre birdies sur les neuf derniers. « Bez et moi nous sommes battus très dur et nous avons eu beaucoup d’occasions dans la dernière ligne droite.

« Il a réussi un tir irréel sur le n°17 ​​et pensait que nous allions les renverser et avoir une chance sur le n°18. C’est comme ça que ça se passe. »

Patrick Cantlay et Sam Burns ont terminé Corey Conners, de Listowel, en Ontario, et le Japonais Hideki Matsuyama sur 17 trous pour une victoire de 2-en-1 avant la fin du match de Pendrith et Beuidenhout.

« J’ai le sentiment que les matchs ont été plus serrés que ce que les scores l’indiquent », a déclaré Scott. « Nos gars vont juste devoir se lever un peu. Nous allons devoir trouver un autre équipement pour battre une équipe américaine coriace. »

Comme Kim, Pendrith était déçue du silence des partisans canadiens à l’égard de l’équipe internationale. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé.

Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, — qui n’a pas joué jeudi — a tenté d’exciter la foule au premier tee avant le début de la ronde, notamment en se mettant à genoux pour boire une bière.

Chaque joueur successif de l’équipe internationale a salué la foule et a essayé de la gonfler. L’ancien premier ministre Jean Chrétien, le grand artiste des arts martiaux mixtes Georges St-Pierre et la légende du hockey Wayne Gretzky ont tous été présentés à la foule lors des cérémonies d’ouverture.

L’une des plus grandes réactions a été celle du capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, qui a accompagné Conners au premier tee.

« Ressentir l’amour du public local étant au Canada, c’était vraiment génial », a déclaré Pendrith. « Nous devons faire plus de bruit, je pense, les prochains jours ici, nous avons vraiment besoin du soutien à domicile.

« Mais c’était vraiment cool de serrer la main de Wayne Gretzky sur le premier tee, puis de frapper mon coup de départ à domicile devant le public local. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 26 septembre 2024.