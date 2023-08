Scottie Scheffler a battu les records d’argent du PGA Tour et a encore 14 millions de livres sterling à perdre

Scottie Scheffler a choisi le bon moment pour devenir le meilleur golfeur du monde.

L’Américain se dirige vers le Tour Championship de fin de saison avec une main sur la FedEx Cup, qui s’accompagne d’un prix étonnant de 14 millions de livres sterling pour le vainqueur.

2 Scheffler a gagné plus de 27 millions de livres sterling en deux saisons Crédit : Getty

Cela seul vaut plus d’argent que Tiger Woods n’en a gagné en une seule saison sur le PGA Tour.

En fait, jusqu’à cette année, aucun golfeur n’avait gagné plus de 11 millions de livres sterling en une saison.

C’est Scheffler qui a établi la nouvelle référence en 2021/22 – et le n°1 mondial a déjà battu son propre record.

Le joueur de 27 ans a empoché 16,5 millions de livres sterling jusqu’à présent en 2022/23 à la suite de deux victoires lucratives à l’Open de Phoenix et au championnat des joueurs.

Malgré ses difficultés avec le putter et son échec à remporter un majeur, Scheffler a également réussi toutes les coupes possibles cette saison et a enregistré 16 classements parmi les dix premiers.

Et le prix de 14 millions de livres sterling offert au gagnant à East Lake est à lui à perdre.

Les joueurs reçoivent un score handicapé, en fonction de leur place au classement de la FedEx Cup, et Scheffler commencera en haut du classement avec un par dix.

Viktor Hovland commencera avec huit coups sous la normale, tandis que Scheffler a déjà une avance de trois coups sur Rory McIlroy et un avantage de quatre coups sur Jon Rahm.

2 Scheffler a été battu par Hovland lors du deuxième match de barrage dimanche Crédit : Getty

Si Scheffler gagne, cela portera ses gains pour la saison à plus de 30 millions de livres sterling.

Gardez à l’esprit que Woods a gagné environ 94 millions de livres sterling au cours de toute sa carrière sur le PGA Tour – et Scheffler pourrait en gagner un tiers en une saison.

Quatre des cinq saisons les plus lucratives de l’histoire du PGA Tour sont toutes survenues en 2022/23 grâce à l’augmentation des bourses.

L’arrivée de LIV Golf en 2022 a forcé le PGA Tour à se lancer dans une course aux armements pour empêcher ses meilleurs joueurs de faire défection vers la tournée méga-riche soutenue par l’Arabie saoudite.

Pendant des années, l’incroyable saison 2014/15 de Jordan Spieth a été la plus lucrative de l’histoire, le golfeur ayant accumulé plus de 9 millions de livres sterling.

Cependant, McIlroy, Rahm et Hovland ont tous gagné plus de 10 millions de livres sterling ce trimestre – et tous les trois peuvent rivaliser avec Scheffler pour le premier prix ce week-end.

