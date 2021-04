SCOTTIE Pippen a écrit un hommage émouvant à son fils «fidèle» et «humble» Antron alors qu’il était inhumé lors d’une cérémonie funéraire au cours du week-end.

Antron est décédé le 18 avril à l’âge de 33 ans. Bien que sa cause de décès n’ait pas encore été révélée par la famille, il était connu pour souffrir d’asthme chronique.

Antron Pippen (à droite) est décédé le 18 avril à l’âge de 33 ans Crédit: Twitter / @ ScottiePippen

L’aîné des enfants des Pippen, Antron « aurait réussi à atteindre la NBA » sans son état, avait précédemment déclaré son père.

Antron a été inhumé lors d’une cérémonie funéraire à Conyers, en Géorgie, samedi matin.

Après le service, Scottie Pippen s’est rendu sur Instagram pour rendre hommage à son fils «fidèle, humble et résilient».

« Aimé de tous ceux qui l’ont connu », a poursuivi la légende des Chicago Bulls, âgée de 55 ans. « Sa vie et son héritage dureront. RIP. »

Le message comprenait une image d’Antron et de son père souriant alors qu’ils embrassaient le terrain lors d’un match de la NBA dans les années 1990.

Antron était le seul enfant du mariage de deux ans de Scottie Pippen avec Karen McCollum avant leur séparation en 1990.

Karen a partagé mardi une image du programme commémoratif d’Antron sur Instagram.

L’image la montrait également serrant une rose rouge à côté du visage de son fils.

Antron était le seul enfant du mariage de deux ans de Scottie Pippen avec Karen McCollum (au centre), avant de se séparer en 1990. Crédit: Instagram @karaeanpippen

La cause de la mort d’Antron n’a pas été révélée mais il souffrait d’asthme chronique Crédit: Twitter / @ ScottiePippen

« Vos ailes étaient prêtes mais mon cœur ne l’était pas, » commença le post déchirant de McCollum.

«Mon fils, ça a été un tel plaisir et un tel honneur d’être ta mère. Tu m’as laissé tant de merveilleux souvenirs que je chérirai quotidiennement.

« Votre transition a laissé un énorme vide dans mon cœur et la douleur est assez insupportable. Tu me manqueras énormément et mon amour pour toi est éternel. Reposez-vous bien, mon petit garçon, jusqu’à ce que nous nous revoyions. »

Anton est le deuxième des huit enfants de Pippen à décéder tragiquement.

L’une de ses filles, Tyler, est décédée neuf jours après sa naissance en 1994.

La nouvelle de la mort d’Antron a été révélée pour la première fois par son père, qui s’est rendu sur Twitter pour partager son chagrin après le décès de son fils.

«J’ai le cœur brisé de partager qu’hier, j’ai dit au revoir à mon fils aîné Antron», a-t-il écrit le 19 avril.

« Nous partagions tous les deux un amour pour le basket-ball et nous avons eu d’innombrables conversations sur le match. »

Scottie a six enfants vivants. Il avait auparavant perdu un autre enfant, sa fille Tyler, décédée neuf jours après sa naissance en 1994.

Malgré son diagnostic d’asthme, Antron a partagé les prouesses athlétiques de son père Crédit: Twitter / @ ScottiePippen

Antron (photographié avec sa mère Karen) vivait et travaillait à The Big Peach au moment de sa mort. Crédit: Facebook

Le Temple de la renommée de la NBA a poursuivi: « Antron souffrait d’asthme chronique et s’il ne l’avait pas eu, je crois vraiment qu’il aurait atteint la NBA. Il ne l’a jamais laissé tomber, cependant – Antron est resté positif et a travaillé dur, et je suis si fier de l’homme qu’il est devenu.

« S’il vous plaît, gardez sa mère, Karen, et toute sa famille et ses amis dans vos pensées et vos prières. Un cœur gentil et une belle âme partis trop tôt. Je t’aime, fils, repose tranquille jusqu’à ce que nous nous revoyions. »

Malgré son diagnostic d’asthme, Antron a partagé les prouesses athlétiques de son père, suivant même ses traces pour jouer au basket-ball universitaire pour la Texas A&M International University.

Il a finalement abandonné sa poursuite d’une carrière dans le basketball professionnel et s’est plutôt contenté de jouer pour une équipe locale à Atlanta alors qu’il travaillait à plein temps en tant que technicien de machines.

Antron vivait et travaillait à The Big Peach au moment de sa mort.

Il a grandi dans la banlieue de Lawrenceville à Atlanta et est diplômé de Collins Hill High School à Suwanee en 2006.

« C’est un retardataire comme moi », a déclaré Scottie Pippen au Atlanta Journal-Consitution en 2006.

« Il est probablement meilleur que moi en tant que joueur de lycée. »