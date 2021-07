Scottie Pippen loue une maison à des fans

Les fans de basket-ball ont la chance de faire passer leur soirée de surveillance au niveau supérieur alors que l’équipe des États-Unis concourt à Tokyo, tout cela grâce à l’ancienne star de la NBA Scottie Pippen.

Avec l’aide d’Airbnb, Pippen ouvre sa maison pour trois nuits en août pour aider à célébrer Tokyo 2020. Les réservations pour les trois nuits – les 2, 4 et 6 août – s’ouvrent le 22 juillet à 13 h HE. Le coût est de 92 $ – un hommage à l’apparition de Pippen aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Jusqu’à quatre personnes sont autorisées et les frais de déplacement ne sont pas inclus.

La maison de Highland Park, dans l’Illinois, dispose d’un terrain de basket-ball intérieur, d’une salle de cinéma, d’une salle d’arcade, d’un sauna et d’une piscine extérieure, tous ouverts aux clients. Il y aura également une variété de plats d’avant-match préférés de Pippen, et une occasion de goûter à son dîner préféré avant un gros gibier : steak, pomme de terre au four et asperges. Des souvenirs olympiques seront exposés dans toute la maison, avec des objets de la collection Medal Stand de Team USA disponibles pour les invités à emporter avec eux comme souvenirs.

Pippen accueillera virtuellement les invités à leur arrivée en guise de bienvenue à la maison.

Aux Jeux olympiques de 1992, Pippen était membre de la Dream Team, qui a remporté l’or. Il a mené l’équipe pour les passes décisives avec 47 en huit matchs. Les États-Unis ont battu la Croatie 117-85 dans le match pour la médaille d’or. Pippen était également membre de l’équipe olympique de 1996, qui a également remporté l’or.

Contactez Emily Leiker à eleiker@usatoday.com ou sur Twitter @emleiker