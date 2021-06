Scottie Pippen déchire Phil Jackson et Michael Jordan au Dan Patrick Show

Scottie Pippen n’a pas eu peur de partager ses réflexions sur une variété de sujets entourant la NBA ces derniers temps.

Dans une longue interview avec GQ, publiée la semaine dernière, Pippen a qualifié la décision de l’ancien entraîneur des Chicago Bulls, Phil Jackson, de donner à la recrue Toni Kukoc le dernier coup d’un match éliminatoire contre les Knicks de New York en 1994 comme « racial ». Le sextuple champion de la NBA a refusé de revenir dans le match.

Pippen a été invité à élaborer lors d’une apparition dans « The Dan Patrick Show » lundi. Sa réponse a entraîné une nouvelle arnaque de Jackson et a finalement abouti à appeler l’ancien coéquipier Michael Jordan égoïste.

Ce que Scottie Pippen a dit à propos de Phil Jackson

Patrick a explicitement fait référence à l’interview de GQ et Pippen a réitéré qu’il estimait qu’on lui devait l’opportunité d’essayer de gagner le match pour les Bulls.

« Puis-je avoir un coup ? » demanda-t-il rhétoriquement.

Patrick a continué à insister sur le point racial.

« Avez-vous parlé à Phil à ce sujet? En disant que c’était une décision raciale, alors vous traitez Phil de raciste. »

Pippen a répondu: « Je n’ai pas de problème avec ça. »

Patrick : « Tu penses que Phil l’était ? Ou l’est ?

Pippen : « Oh, ouais. Je veux dire, vous souvenez-vous que Phil Jackson est parti et a quitté les Lakers, a écrit un livre sur Kobe Bryant puis est revenu et l’a entraîné ? Qui ferait ça ? Vous nommez quelqu’un dans le sport professionnel qui ferait ça Je pense qu’il a probablement exposé Kobe d’une manière qu’il n’aurait pas dû.

Patrick a répondu qu’à son avis, Jackson était déloyal plutôt que raciste.

« C’est votre façon de le dire », a déclaré Pippen. « J’ai mon chemin. J’étais dans le vestiaire avec lui. J’étais à l’entraînement avec lui. Tu regardes de loin. »

Ce que Scottie Pippen a dit à propos de Michael Jordan

Patrick a ensuite expliqué comment Jackson avait élaboré une pièce dans le match 6 de la finale de 1997 pour Steve Kerr au lieu de Michael Jordan. Pippen a corrigé Patrick pour dire que le jeu était pour Jordan, qui avait eu un échange avec Kerr dans le caucus avant ce jeu.

« Vous connaissez toutes ces caméras assises dans le groupe, pour qui elles travaillaient? Vous savez à qui Michael parlait quand il a dit cela? C’était prévu. C’était en train de parler à la caméra. …

« Si John Stockton n’était pas descendu, croyez-moi (Jordan aurait tourné). C’était construire son propre documentaire parce qu’il contrôlait les caméras.

« Cela n’a pas été dit naturellement. Cela a été répété. »

