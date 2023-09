Pippen tire… et obtient une petite revanche sur Michael Jordan maintenant qu’ils pourraient devenir beaux-parents grâce à Larsa Pippen et Marcus Jordan.

Eh bien, Larsa Pippen a tiré avec Marcus Jordan, le fils de la légende de la NBA Michael Jordan. Maintenant, ils ont des plans « d’engagement » en préparation alors que Scottie profite d’une revanche générationnelle contre son ancien coéquipier et ennemi notoire, Radar rapports.

Les poumons de Scottie Pippen, 57 ans, seraient remplis de rire alors qu’il regarde MJ bouleverser la relation de Marcus avec son ex-femme, Larsa.

Selon Radars en ligne, un initié a révélé que Scottie et « Larsa sont toujours amis, et Scottie pense que tout ce qui entre dans la peau de Michael est une victoire pour lui. » Un autre initié nie cette affirmation.

25 ans après que le duo dynamique ait dominé le basket-ball, remportant six championnats NBA de 1991 à 1998 avant que leur relation ne se détériore. « Il n’y a toujours pas d’amour perdu entre eux », disent les sources de Radar.

La star de télé-réalité et l’entrepreneur ont rendu public leur relation vers le début de l’année. Ensuite, ils ont lancé leur Anxiété de séparation podcast avec iHeartRadio en juin.

Un autre espion discret a déclaré au média : « Le pire cauchemar de Michael est que Marcus finira par épouser Larsa – et son fils sera le beau-père des enfants de son ennemi Scottie. »

Michael Jordan dit qu’il n’approuve pas Marcus et Larsa Pippen, mais son fils s’en fiche

Selon TMZ, alors que Michael sortait d’un restaurant, un photographe l’a interrogé sur la relation naissante de son fils. Le NBA All-Star ignore habituellement les papps, mais cette fois, il a fait une pause avant de donner un simple « Non ».

Les vraies femmes au foyer de Miami La star a déclaré qu’elle se sentait « traumatisée » et « gênée » après avoir vu le clip du père de son homme dénonçant leur relation. Cependant, Marcus trouvait cela comique.

«Tu pensais que c’était drôle. «Je ne pensais pas que c’était drôle. Il n’y a rien de drôle là-dedans… J’avais un peu l’impression que ça passait partout et j’étais un peu gêné.

Comme indiqué précédemment, Marcus a révélé que les commentaires de son père faisaient suite à plusieurs verres de tequila Cincoro. En outre, il a déclaré que MJ lui avait envoyé un texto immédiatement après sa réponse en un mot aux photographes et l’avait exhorté à ne pas le prendre au sérieux.

« Il a accusé son fils de sortir avec Larsa juste pour remuer la situation et qu’il devrait la laisser tomber, mais Marcus dit qu’il est un homme adulte qui prend ses propres décisions », a ajouté une autre source. « Je peux prendre mes propres décisions, il n’a pas besoin d’approuver avec qui je sors ou mes relations personnelles », a affirmé Marcus.

Une autre source affirme que l’idée que son fils couche avec l’ex-femme de son ennemi donne la chair de poule au sexagénaire.

Quelle est la vérité? S’il vous plaît, libérez-la.

Bien que Marcus ait vécu en partie dans l’ombre d’un géant, il n’y a aucun scrupule. Dans une interview accordée à TMZ en mai 2020, Marcus a parlé des avantages d’être élevé par son père, joueur de baseball.

« La meilleure chose, honnêtement, c’est qu’il y a juste beaucoup d’avantages », a exprimé Marcus. « Nous avons été élevés de manière relativement normale. Je dis « parent » parce que je n’ai pris mon premier vol commercial qu’au lycée. J’ai grandi en jouant à Playstation dans un jet privé.

Lors d’un entretienLes vraies femmes au foyer La star a déclaré à Tamron Hall qu’elle passait du temps avec la famille de Marcus, y compris son célèbre père.

« J’ai récemment passé du temps avec eux… J’ai l’impression qu’il ne s’agit pas, vous savez, de mes parents ou de ses parents – ils sont tous heureux ; toute notre famille va bien.

Larsa devenant amie avec MJ pourrait en fait s’attirer davantage dans la peau de Scottie que sa nouvelle relation avec un couguar.

C’est une pratique judicieuse que de garder votre famille à l’écart de vos relations amoureuses. Indépendamment de l’union de Larsa et Marcus, il semble que le bœuf Scottie et MJ donne Cardi, et cela « durera pour toujours ».