SCOTTI HILL, de SKID ROW, déclare qu’il pourrait s’identifier à l’altercation sur scène de JANE’S ADDICTION de « nombreuses manières différentes »

Dans une nouvelle interview avec Écoutez 2 Zen, RANGÉE DE SKI guitariste Colline Scotti on lui a demandé s’il y avait des chanteurs que lui et ses camarades de groupe aimeraient approcher pour les inviter à quelques concerts, comme ils l’ont fait en mai et juin derniers avec Lzzy Hale de TEMPÊTE D’HALÈCHE. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, nous avons quelques noms dans le chapeau avec lesquels nous parlons réellement. Mais je ne peux encore rien annoncer. Mais toute cette idée [of playing concerts with guest singers] C’est vraiment cool. Et tout ça est arrivé par erreur. Enfin, par accident.

Scotti suite : « [As far as having] une liste de souhaits [of guest singers to play with]ouais. Certains ne sont pas réalistes et nous avons nommé des gens qui aimeraient probablement le faire, mais qui ne peuvent pas le faire parce que leur style ne leur convient pas ou peut-être qu’ils n’ont pas la tessiture nécessaire. C’est tout le problème, c’est la tessiture de ces voix. Elles sont très difficiles à chanter. «

Lorsque l’intervieweur a évoqué NŒUD COULANT‘s Corey Taylor en tant que personne qui pourrait potentiellement le faire, Hill a déclaré : « Ouais, je sais. Eh bien, voyez-vous, c’est un nom qui est venu. Et c’est un bon ami de Rachel‘s [Bolan, SKID ROW bassist]. Ils sont serrés. » L’intervieweur a également nommé l’ancien Motley Crue et actuel LES MARGUERITES MORTES leader John Corabibien qu’il ait noté que RANGÉE DE SKI devrait probablement être réduit pour s’adapter CorabiLa voix de. Scotti a déclaré : « Je crois que son nom a également été évoqué. Et nous pourrions baisser le ton. Quand Johnny [Solinger, former SKID ROW singer] J’étais dans le groupe, nous avons baissé d’un demi-ton. Je ne baisserais pas d’un demi-ton plus bas, parce qu’alors on peut l’entendre. Je veux dire, je peux entendre quand un groupe est accordé un demi-ton plus bas. Je peux tout à fait l’entendre. Je ne l’entends pas. pas j’aime ça, je ne suis pas en désaccord avec ça, mais je peux l’entendre. Donc, oui, je pense [it should] « Le son est aussi proche que possible de l’original, en ce qui concerne le tempo et la hauteur. »

Quant aux appels constants de certains fans pour une réunion avec l’ancien RANGÉE DE SKI chanteur Sébastien Bach, Scotti a déclaré : « Je comprends pourquoi les gens veulent cela, mais ce ne serait pas comme ils s’en souviennent. Ce ne serait pas ce à quoi ils s’attendaient. Ils seraient déçus. Nous serions mécontents. Nous venons de voir ce qui se passe lorsque vous essayez de faire quelque chose comme ça, et nous parlons de LA DÉPENDANCE DE JANE [and the recent onstage altercation between singer Perry Farrell and guitarist Dave Navarro]. Et c’est terrible ce qui est arrivé à ces gars-là, je me sens mal pour eux. Mais certaines réunions ne devraient peut-être pas avoir lieu. Je ne sais pas… Et il y a beaucoup en jeu. Toute leur équipe – je veux dire, ces gars-là… Boom, juste comme ça, « OK. Tu es au chômage. » Ça affecte beaucoup de gens et leurs familles, ça affecte le groupe, les gens qui organisent les tournées. Le fan moyen ne comprend pas combien de parties il y a pour que ça arrive. Donc, ouais, c’est nul ce qui est arrivé avec tout ça, mais j’espère que tout le monde s’en sortira en bonne santé et sur pied. Quand j’ai vu ça se passer, j’ai pu m’y identifier de différentes manières – de différentes manières. J’ai été des deux côtés de la médaille.

RANGÉE DE SKI est actuellement à la recherche d’un nouveau chanteur suite au récent départ de Erik Grönwall. Érikqui était RANGÉE DE SKIQuatrième leader depuis Sébastien BachAprès son départ, il a été diagnostiqué d’une leucémie lymphoblastique aiguë en mars 2021. En conséquence, il est immunodéprimé, ce qui a rendu les tournées difficiles.

Bach à l’avant RANGÉE DE SKI jusqu’en 1996, date à laquelle il fut renvoyé. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants prirent une pause et continuèrent à jouer brièvement dans un groupe appelé LUNDI OZONE. En 1999, RANGÉE DE SKI réformé et, après quelques remaniements au fil des ans, présentait une formation composée du bassiste Rachel Bolanguitaristes Dave « Snake » Sabo et Colline Scottiaux côtés du batteur Rob Hammersmith et chanteur Johnny Solinger. RANGÉE DE SKI licencié Solingen par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur d’origine sud-africaine basé en Grande-Bretagne Théorie ZPqui dirigeait auparavant FORCE DU DRAGON, RÉSERVOIR et Je suis moi. L’art a été renvoyé de RANGÉE DE SKI en février 2022 et a été remplacé par Mur de Grönqui était auparavant membre du groupe de hard rock suédois CHALEUR

Plus tôt ce mois-ci, Colline dit Podcast « Appétit pour la distorsion » que lui et ses camarades de groupe « regardent » quelques chanteurs potentiels. « Nous avons une belle liste de personnes avec qui nous allons nous asseoir », a-t-il déclaré. « Et nous continuons à chercher. Mais ce n’est pas comme ÉCRASER DES CITROUILLES et nous invitons le monde entier à venir jeter ses cassettes sur notre bureau. C’est un peu exagéré. »

On lui a demandé si des chanteurs l’avaient contacté, lui et son RANGÉE DE SKI les membres du groupe qui souhaitent faire partie du groupe ou s’ils recherchent activement des chanteurs potentiels, Scotti a déclaré : « Beaucoup de gens m’ont contacté. Je comprends pourquoi. Mais je ne suis pas la personne avec qui entrer en contact. J’adore RANGÉE DE SKI. RANGÉE DE SKI c’est ma famille, c’est ma vie, mais quand je ne suis pas avec RANGÉE DE SKIje suis ici [at my home] faire des trucs. Donc je garde un peu mes doigts en dehors de tout ça. Mais beaucoup de gens nous contactent et certains d’entre eux sont vraiment bons. Certains d’entre eux sont pas vraiment bien. Mais avec YouTube et Instagram et ainsi, vous pouvez sortir et trouver des gens assez facilement. Ce n’était pas comme avant, où il fallait mettre une annonce dans tous les journaux musicaux du pays et le bouche à oreille et tout ce genre de choses, avant Internet. C’est beaucoup plus facile maintenant. »

Quant à savoir s’il y a une préférence pour un chanteur « connu » ou non, Scotti dit : « Non. Il n’est même pas nécessaire que ce soit un gars. Regardez Lzzy. Je veux dire, elle est venue et l’a fait. Ça pourrait être une femme.

En mai dernier, Sabots exclu une réunion avec Bach révélateur Les rochers du crochet podcast : « Ça n’arrivera pas… Je choisis mon bonheur, ma volonté de continuer à être un très bon ami pour mes meilleurs amis, un très bon mari, un très bon père, un bon compagnon de groupe et une très bonne personne. Et je ne veux en aucun cas mettre cela en danger. Donc, les gens avec qui nous choisissons de jouer, ces choix sont faits afin de garder ces choses particulières en ligne pour nous tous. »

Il y a quatre ans, Bolan a confirmé que lui et ses camarades de groupe « envisageaient l’idée » de se réunir avec Bach suivant Harnellle départ de. Mais Rachel a rejeté la possibilité d’un renouveau de son amitié avec Sébastienexpliquant : « Eh bien… Voici le message sonore pour BavardageJe ne dirais pas que nous étions amis [when we were in a band together]. Nous étions membres du groupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes deux personnes très différentes. Bolan a ajouté qu’il n’avait pas vu Bach « dans les années. »