Scott Wright de Coronation Street révèle une incroyable transformation corporelle après avoir perdu trois pierres et demie

L’ANCIENNE star de Coronation Street, Scott Wright, a perdu une incroyable pierre de trois ans et demi pour abandonner son père de verrouillage et remettre sa carrière d’acteur sur les rails.

L’homme de 46 ans a touché le fond pendant le verrouillage, souffrant de dépression provoquée par une insomnie sévère et une anxiété liée aux soucis d’argent.

4 L’ex star de Corrie Scott Wright est dans la forme de sa vie Crédit : Cavendish

4 Il a perdu 50 livres depuis le début de l’année Crédit : Cavendish

4 L’acteur a repris confiance en lui Crédit : Cavendish

Il a commencé à boire beaucoup, à prendre des somnifères et des antidépresseurs après s’être asséché de son travail d’acteur et de musique en direct, ce qui a fait grimper son poids à 16 pierres 4 livres et une taille de 44 pouces.

En février de cette année, il était déterminé à changer de vie et, avec l’aide des suppléments naturels de G Herbal, a perdu 50 livres (22,7 kg) en cinq mois et a atteint un tour de taille de 32 pouces.

Scott a maintenant un grand film en production et reçoit à nouveau des offres de travail d’acteur à la télévision.

Il a déclaré: «Lorsque le verrouillage est arrivé pour la première fois en mars 2020, toute ma vie a été suspendue. Deux énormes rôles à la télévision ont été annulés et tout mon travail régulier de musique live et d’apparence a également été annulé. J’avais un revenu nul et j’étais vraiment stressé par mes finances.

« Comme la plupart des gens à l’époque, je pensais que cela ne prendrait que quelques semaines, mais ensuite, cela est devenu des mois et il n’y avait pas de lumière au bout du tunnel. J’étais seul dans mon appartement la plupart du temps à regarder la pandémie aux nouvelles. de plus en plus déprimé.

« Mon anxiété a explosé, je me demandais comment je pourrais payer mes factures et je ne pouvais pas dormir du tout. Le soir, je buvais une bouteille de vin juste pour essayer de m’assommer. J’ai commencé à prendre des somnifères et j’avais des idées noires, alors j’ai pris des antidépresseurs, mais l’un de leurs effets secondaires est que cela stimule votre appétit, alors j’ai fini par manger confortablement toute la journée.

Le favori de la télévision Scott est devenu célèbre en tant que Sam ‘The Masked Stripper’ Kingston dans Coronation Street, et est depuis apparu dans Crossroads, Shameless, Emmerdale, Casualty, Doctors et a joué aux côtés d’Anna Maxwell-Martin dans la mini-série ITV Midwinter of the Spirit.

J’ai fini par manger confortablement toute la journée. Scott Wright

Scott, qui aura 47 ans en octobre, est célibataire et vit dans le Peak District, près de Glossop, dans le Derbyshire.

Il a déclaré: «Avant la pandémie, j’avais une vie professionnelle et sociale bien remplie, mais en 2020, je suis devenu à peu près un reclus, je serais seul au moins quatre jours par semaine, j’ai abandonné tout contact avec des amis et j’ai tout éteint. des médias sociaux. »

Ce n’est que lorsqu’il a vu des photos de lui sur un site d’information qu’il a réalisé à quel point il s’était laissé aller. Il avait sauvé une femme et sa fille d’une attaque dans un centre commercial et avait dû comparaître devant le tribunal en tant que témoin.

Scott a déclaré: «J’ai été photographié à l’extérieur du tribunal par un photographe paparazzi, et quand cela est apparu dans les journaux, je pouvais à peine me reconnaître, mon visage était tout potelé et mon costume précédemment ajusté était presque éclatant.

Et il a ajouté: «Quelques mois plus tard, une photo a été publiée sur les réseaux sociaux lors d’une réunion de famille et j’étais encore pire. Mon visage était gonflé, mes yeux gonflés, j’avais un double menton et j’avais l’air d’une dizaine d’années de plus.

Scott a abandonné l’alcool, a complètement changé son alimentation, a commencé à faire de l’exercice quotidiennement et a pris une gamme de suppléments naturels.

Il a dit : « Je ne vais pas mentir ; ça n’a pas été facile. Je savais que je devais arrêter complètement l’alcool si je voulais obtenir un résultat, mais aussi, j’avais le cauchemar supplémentaire d’arrêter les somnifères et les antidépresseurs. Les deux premières semaines ont été un enfer, et il a fallu environ 3 à 4 semaines pour que les suppléments G Herbal fassent effet pour améliorer les choses.

Mon visage était gonflé, mes yeux gonflés j’avais un double menton Scott Wright

« J’ai pris deux comprimés G Herbal BLISS le soir pour pouvoir dormir, et le matin le supplément G Herbal BODY pour plus d’énergie pour faire de l’exercice, et leur supplément POIDS après un repas pour aider à la digestion et réduire les ballonnements. Ce sont des suppléments naturels à base de plantes balinaises et je leur ai été présenté par un ami. J’étais assez sceptique à leur sujet au début, mais ils ont définitivement amélioré la qualité de mon sommeil et m’ont donné de la vitalité pour passer à travers mes entraînements quotidiens.

« Après un mois environ, j’ai commencé à dormir quatre heures, puis six heures, et maintenant je dors à peu près huit heures complètes. Dormir est la chose la plus importante, si vous ne dormez pas correctement, il est presque impossible de mettez-vous en forme car vous n’aurez pas l’énergie ou la volonté de faire de l’exercice.

SCOTT’S DIET SWAP Le régime quotidien de Scott avant Petit déjeuner

3 morceaux de pain grillé avec beaucoup de beurre – 2 tasses de café fort avec du lait entier 3-4 biscuits au chocolat pour onze avec une autre tasse de café Le déjeuner Poulet frit et frites Dîner Kebab ou Burger ou steak avec frites Collations de fin de soirée de biscuits et de chocolat Le régime quotidien de Scott après Petit déjeuner Quatre œufs brouillés et un peu de beurre – pas de pain grillé Smoothie aux légumes verts avec brocoli, épinards et baies congelées Prendre 2 x G Herbal BODY suppléments avec smoothie Le déjeuner Poitrine de poulet grillée sans peau, salade de feuilles vertes et tomates cerises, sans vinaigrette à l’huile d’olive Prend 2 x suppléments G Herbal WEIGHT après le repas Dîner – au plus tard à 18h30 Poisson cuit à la vapeur ou grillé et salade de roquette, et peut-être steak le dimanche en guise de régal. Prenez 2 suppléments G Herbal BLISS après le repas et essayez de vous coucher avant 22 heures.

Scott faisait un entraînement cardio HIIT à jeun le matin pendant 20 à 30 minutes avant le petit-déjeuner, puis faisait environ 8 000 à 10 000 pas pendant la journée, et il faisait des poids au gymnase local deux ou trois fois par semaine.

Il a dit : « Lorsque vous approchez de 50 ans, vous devez faire de l’exercice tous les jours pour maintenir votre métabolisme en marche et ainsi brûler les graisses. J’aurais un jour de congé par semaine, généralement le dimanche. En deux mois, des amis ont commencé à voir une différence et cela m’a incité à faire encore mieux. J’ai atteint mon poids cible en un peu moins de cinq mois et j’ai maintenant l’intention de maintenir mon niveau actuel.

« Je suis vraiment fier de moi et de mon apparence pour la première fois depuis longtemps, ma confiance est restaurée et je recommence à recevoir des offres d’acteur, donc c’est vraiment une situation gagnant-gagnant. »

Depuis qu’il est revenu en forme, Scott a reçu un investissement de 250 000 £ pour commencer à tourner un film britannique indépendant qu’il a co-écrit et produit et s’est également vu offrir un rôle majeur à la télévision.

Il a déclaré: « Les choses reviennent vraiment et c’est vraiment excitant, le projet de film est vraiment excitant et je fais à nouveau des performances musicales en direct, mais il n’y a aucune chance que j’aurais eu des offres d’emploi pour des rôles masculins principaux si j’avais plus de 16 ans. Pierre. «