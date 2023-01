Scott Wolf dit que “Party of Five” est “mûr pour un redémarrage”: “Je redémarrerais ça dans une seconde”

Scott Wolf est prêt à reprendre le rôle de Bailey Salinger.

Wolf a déclaré à Fox News Digital qu’il était prêt pour un redémarrage de “Party of Five”, affirmant qu’il avait déjà “gratté la surface avec certaines personnes qui peuvent peut-être y arriver”, et qu’il pense que la plupart des membres de la distribution originale seraient prêts rendre.

“Je pense vraiment que ‘Party of Five’ est mûr pour un redémarrage”, a-t-il déclaré. “L’émission parlait de famille, où les gens pouvaient avoir des idées différentes, mais ils devaient trouver un moyen de mélanger ces idées ou d’accepter d’être en désaccord et de continuer à avancer, donc je pense qu’il y a quelque chose de vraiment opportun à ce sujet, donc si quelqu’un là-bas est écoute, “Party of Five” redémarre.”

Wolf a reconnu qu’il y avait déjà eu un redémarrage “Party of Five” récemment, mais il a appelé cela plus “une réinvention de la série”, plutôt qu’un redémarrage réel, en disant un “avec le casting original, ouais je redémarrerais ça dans une seconde .”

En janvier 2020, “Party of Five” a été ramené sur Freeform avec une toute nouvelle distribution et une nouvelle famille sur lesquelles se concentrer. L’émission, qui a duré une saison composée de 10 épisodes, s’est concentrée sur la famille Acosta alors que les enfants tentent de comprendre les difficultés quotidiennes de la vie après que leurs parents ont été soudainement expulsés vers le Mexique.

“‘Party of Five’ incarne le cœur et l’âme de ce que signifie être une famille dans les moments les plus difficiles. Nous sommes tellement chanceux que Freeform soit le foyer de cette histoire réinventée, alors que nous continuons à représenter la résilience des jeunes adultes et l’importance de se battre pour sa voix en cas de doute”, a déclaré le président de Freeform Tom Ascheim dans un communiqué de presse avant la première à l’époque. “Nous sommes ravis de pouvoir partager la narration révolutionnaire d’Amy et Chris avec un nouveau public, et nous sommes ravis que nos téléspectateurs découvrent la beauté de cette série.”

Dans l’émission originale, les enfants deviennent orphelins après que leurs parents ont été tués dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre. Avec Wolf, la version 1994 de l’émission mettait en vedette Neve Campbell, Matthew Fox, Lacey Chabert, Jennifer Love Hewitt et Paula Devicq.

Outre la perte de leurs parents, l’émission a également abordé des problèmes tels que l’alcoolisme, le cancer et la violence domestique dans une relation. Wolf a joué Bailey Salinger, 16 ans, qui a commencé comme un adolescent rebelle qui a ensuite dû accepter d’être un soignant.

En attendant le redémarrage de “Party of Five”, Wolf a été occupé par “Nancy Drew” de The CW, dans lequel il joue Carson Drew. Le spectacle a récemment terminé sa quatrième et dernière saison,

“Je viens donc de terminer” Nancy Drew “pour The CW, nous avons fait quatre saisons, et j’en suis incroyablement fier. Super casting, super équipe”, a déclaré Wolf à Fox News Digital. “Nous avons découvert que ce serait notre dernière saison assez tôt, pour terminer la série à nos propres conditions et donc, je pense que pour les fans de la série, les derniers épisodes vont être vraiment satisfaisants et lier des histoires que je pense qu’ils je vais adorer.”

Non seulement Wolf a joué dans la série, mais après 30 ans dans le métier, l’acteur est passé derrière la caméra pour la première fois, faisant ses débuts en tant que réalisateur dans l’épisode de la saison 3 “The Voices in the Frost”.

“Je pense que l’une des raisons pour lesquelles j’ai finalement levé la main après toutes ces années est à cause de ce qu’est cette émission et de sa créativité. Nous faisons en quelque sorte un petit film de 42 minutes chaque semaine et ce niveau d’ambition [is attractive]”, a-t-il précédemment déclaré à TV Insider. “Quand j’ai commencé, le travail de réalisateur ne m’appelait pas à l’époque, et maintenant, voir tout ce qu’il faut pour faire notre émission et à quel point ils sont astucieux et à quel point il faut vraiment être un cinéaste de faire un épisode de cette émission… ça m’a en quelque sorte tiré la main en l’air.”

La quatrième et dernière saison de “Nancy Drew” devrait être diffusée le 31 mai.