L’ancien gouverneur du Wisconsin et candidat républicain à la présidentielle de 2016, Scott Walker, a été pris en flagrant délit dans une erreur sur le thème de la cuisine italienne après avoir tenté d’encourager les Américains à soutenir leurs restaurants locaux.

Samedi, le lendemain de Noël, essayant apparemment de montrer l’exemple, Walker a posté sur Twitter “Super pizza ce soir à San Giorgio Pizzeria Napoletana. Nous devons soutenir nos restaurants locaux et nos petites entreprises! », avec une photo d’une délicieuse pizza garnie de saucisses.

Super pizza ce soir à San Giorgio Pizzeria Napoletana. Nous devons soutenir nos restaurants locaux et nos petites entreprises! pic.twitter.com/uvMityyraH – Scott Walker (@ScottWalker) 27 décembre 2020

Cependant, les utilisateurs avertis des médias sociaux n’ont pas tardé à souligner que la photo de la pizza de Walker avait en fait été prise à partir d’un autre message qu’il avait publié plus d’un an auparavant, en octobre 2019.

Voici une photo d’une pizza que vous aviez en 2019. pic.twitter.com/ZfW8iOoNiX – Erik Halvorsen (@ erikhalvorsen18) 27 décembre 2020

L’ancien secrétaire d’État du Missouri, Jason Kander, a affirmé que Walker voulait transmettre l’image de soutien aux restaurants locaux pendant la pandémie de Covid-19 sans «Risquant réellement sa santé» en allant au restaurant et en prenant une nouvelle photo.

Bon sang. @ScottWalker voulait sembler soutenir les repas en personne sans risquer sa santé en allant au restaurant.Il a donc tweeté une photo d’une pizza qu’il a mangée en 2019 et a prétendu qu’il était allé au restaurant et l’a mangée ce soir. #WhatATool https://t.co/uy9MVRBJrJ – Jason Kander (@JasonKander) 27 décembre 2020

«Les gens mentent sur les choses les plus stupides» a écrit l’ancien responsable de l’administration Obama, Brandon Friedman, tandis que autres appelé le tweet « gênant » et « La chose la plus triste jamais vue sur Twitter. »

Les gens mentent sur les choses les plus stupides. Voici républicain @ScottWalker (qui a déjà été surpris en train de mentir) publiant une photo de son "bonne pizza ce soir." À côté se trouve la version non cultivée de la même pizza, sur une photo qu’il a publiée l’année dernière. pic.twitter.com/LvDkw0I5H7 – Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 27 décembre 2020

De nombreux utilisateurs se sont demandé pourquoi Walker ressentirait le besoin de mentir à propos d’une pizza qu’il avait mangée ce soir-là.

Et ce n’était pas la première fois que Walker se retrouvait au centre d’une controverse liée à la pizza. En juillet 2019, il a été ridiculisé pour avoir publié une photo d’une «pizza végétarienne» qui ne ressemblait guère au tarif italien emblématique.

Pizza végétarienne sur le lac! Mmmmmm! pic.twitter.com/iSiILxwibs – Scott Walker (@ScottWalker) 6 juillet 2019

La « pizza » 2019 de Walker s’appelait « effroyable » et « sinistre, » et le journaliste Ken Klippenstein a demandé pourquoi l’ancien gouverneur ne pouvait pas simplement profiter de sa richesse et laisser le reste du pays en paix.

Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement profiter de votre argent de sang, monstre malade – Ken Klippenstein (@kenklippenstein) 7 juillet 2019

