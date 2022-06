Scott Vermillion, ancien pro du football américain, avait CTE

“Ce fut un coup dur”, a déclaré David Vermillion. “Il a passé toute sa vie à escalader cette colline, à monter, à devenir un bon joueur, et la mettre fin brusquement a été difficile.”

Scott Vermillion a essayé de trouver une place dans sa vie après le football. Il gérait un magasin familial. Il a entraîné des équipes de jeunes locales. Il a poursuivi un diplôme d’infirmier. Mais ses relations s’effilochaient lentement.

Bien que le comportement de Vermillion devienne le plus préoccupant au cours de la décennie précédant sa mort, Jones a déclaré qu’elle avait remarqué des changements en lui avant même la fin de sa carrière : il était souvent léthargique, ce qui lui semblait étrange pour un athlète professionnel, et se plaignait fréquemment de maux de tête.

“Quand j’ai rencontré Scott, il était un athlète professionnel dynamique et extraverti, super amusant, un farceur”, a déclaré Jones, qui a divorcé de Vermillion en 2004, trois ans après la fin de sa carrière, alors que leurs enfants avaient 1 et 3 ans. “Je l’ai regardé changer très rapidement, et c’était effrayant.

Au cours de la décennie suivante, Vermillion a continué à se retirer de sa famille. Sa consommation d’alcool est devenue extrême et son comportement plus erratique, ont déclaré des membres de sa famille. Il s’est marié une deuxième fois, mais cette union n’a duré qu’environ un an. En 2018, il a été arrêté, accusé de coups et blessures domestiques aggravés après un incident avec une petite amie. Il est entré et sorti des programmes de réadaptation pour l’alcool et les médicaments sur ordonnance, n’en ressortant que pour insister auprès de sa famille sur le fait que les programmes ne l’aidaient pas, qu’il était incapable d’être aidé.

Sa fille, Ava-Grace, s’est habituée à ce qu’il manque ses récitals de danse. Son fils, Braeden, maintenant âgé de 22 ans, a été dévasté lorsqu’il a raté son diplôme d’études secondaires.