Scott Thomas a déclaré qu’il ne « dégagerait pas de contrôle » alors qu’il accepterait la perte tragique de son père Dougie James.

Dougie – chanteur de soul et père de Scott, Ryan et Adam Thomas – est décédé fin novembre à l’âge de 72 ans. Sa cause de décès n’a pas encore été révélée.

La star de Love Island, Scott Thomas, s’est adressée aux médias sociaux aujourd’hui pour remercier ses fans de leur soutien et expliquer comment la famille a fait face au cours de la semaine dernière.

Assis dans sa voiture, Scott a expliqué que même si ses frères et lui sont tristes, tout le monde va bien.

«Je voulais tout d’abord remercier tout le monde pour les messages charmants pour moi et les garçons, cela signifie beaucoup. Je vais bien, je sais que beaucoup de gens s’inquiètent pour moi … C’est juste une période très triste qui perd son père sait à quel point c’est triste », a déclaré Scott à ses partisans.

«Mais en même temps, je vais bien, je suis fort et je vais utiliser cette douleur pour me faire avancer et la canaliser de la bonne manière.

Scott et ses frères ont grandi près de leur père l’année dernière lorsqu’ils ont tous joué dans l’émission Mancs à Mumbai.

Dougie vivait alors chez Scott, et la star de la télévision a dit qu’il était reconnaissant d’avoir eu ce temps.

Il a poursuivi: « Je suis vraiment reconnaissant pour le temps que j’ai passé avec mon père. J’ai passé les six mois les plus incroyables avec lui vivant sous mon toit. Nous avons passé le meilleur moment de ma vie et je suis tellement reconnaissant et je peux juste Je ne crois pas à quel point j’ai de la chance de l’avoir eu avec moi et j’ai chéri chaque instant.









Plus tard dans le clip émotionnel, Scott a exhorté ses partisans à essayer de rester proches de leur famille.

«Assurez-vous de prendre ce temps pour votre famille, assurez-vous de les garder près de vous, c’est ma plus grande leçon de cela.

The Love Islander a ajouté que ses frères vont aussi bien, mais tout le monde se sent juste triste de la perte de leur père.

Scott, Ryan et Adam avaient une relation tendue avec leur père – qui avait quitté la famille quand ils étaient jeunes.









Dougie ne réapparut que lorsque les garçons étaient déjà adolescents.

L’année dernière, le trio a réussi à rafistoler leur relation lorsqu’ils ont entrepris un voyage avec leur père en Inde.

Intitulé Mancs à Mumbai, Dougie et ses fils ont retracé les traces du grand-père Nolan – qui avait quitté l’Inde pour le Royaume-Uni en 1947.

