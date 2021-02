Scott Thomas de Love Island s’excuse après avoir acheté un chien aux oreilles coupées

La star de Love Island, Scott Thomas, a présenté des excuses après avoir acheté un chien Doberman Pinscher aux oreilles coupées.

L’ancienne star de télé-réalité, 32 ans, a été critiquée lorsqu’il a mis en ligne un cliché sur sa page Instagram où il a posé avec son nouveau chien de compagnie – qui avait les oreilles et la queue coupées par un éleveur à l’étranger.

En dévoilant son nouveau chien à ses fans des médias sociaux, vendredi, Scott a annoncé qu’il voulait devenir propriétaire d’un chien depuis qu’il « était enfant » avant de dire qu’il avait décidé de nommer le grand canin Juno.

Peu de temps après son annonce, la personnalité mancunienne a attiré l’attention négative des utilisateurs d’Instagram lorsqu’ils ont remarqué que Juno arborait des oreilles coupées.

Recadrer ou couper les oreilles d’un chien est illégal en Angleterre et au Pays de Galles, en vertu de l’article 5 de la loi de 2006 sur le bien-être des animaux, il n’y a aucun avantage pour un chien à avoir les oreilles coupées en dehors de raisons esthétiques.

Un fan enragé a frappé dans les commentaires: « Si vous prétendez vraiment être un chien, veuillez considérer la culture cosmétique cruelle et inutile des oreilles de chien »

Un autre a fait écho: « POURQUOI voudriez-vous couper les oreilles d’un chien? !! »

Comme un autre utilisateur de médias sociaux en colère a déclaré: « L’avez-vous importée? La culture des oreilles et la caudale sont illégales au Royaume-Uni. C’est cruel et vous ne devriez jamais les soutenir. Veuillez reconnaître que vous soutenez la maltraitance des animaux. Je suggérerais même de faire un don à une organisation crédible et anti-maltraitance animale. «

Après le contrecoup, Scott a publié une déclaration samedi dans laquelle il a dit qu’il était « naïf » et a ajouté que Juno avait été « coupé et amarré » avant de l’avoir.

Il a ajouté qu’il ne « tolère ni ne glamourise » les chiens ayant les oreilles coupées, rapporte The Sun.

« Le chiot que j’ai choisi était déjà dans le pays et avait déjà été coupé et accouplé. Étant très naïf, je n’ai pas examiné la procédure ni examiné toute l’étendue du processus. Avec le recul, j’aurais dû faire plus de recherches sur le procédure et ne veulent pas tolérer ou glorifier cela.

« C’est une leçon dont j’ai certainement tiré des leçons et j’espère que d’autres personnes prendront le temps de se renseigner sur le sujet aussi. »

The Mirror a contacté un représentant de Scott Thomas pour commentaires.