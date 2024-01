Scott Stringer envisage de se présenter contre Eric Adams pour le poste de maire de New York

Il a vigoureusement nié tout acte répréhensible et a depuis poursuivi la femme, Jean Kim, pour diffamation. Mais il a terminé cette course à la mairie avec seulement 5 pour cent des voix et n’a plus exercé ses fonctions depuis.

Et M. Adams, malgré ses malheurs, entre dans la lutte pour sa réélection avec un trésor de guerre débordant, le soutien de puissants syndicats et le fort soutien des Afro-Américains déterminés à offrir un second mandat au deuxième maire noir de la ville.

Pourtant, M. Stringer et d’autres démocrates qui envisagent une ouverture politique semblent de plus en plus convaincus que M. Adams pourrait être très vulnérable. Les sondages publics montrent que son taux d’approbation s’élève à seulement 28 pour cent.

Parmi les autres challengers potentiels figurent la sénatrice d’État Jessica Ramos du Queens ; l’ancien gouverneur Andrew M. Cuomo ; Jumaane Williams, l’avocat public de la ville ; et Kathryn Garcia, directrice des opérations de l’État de New York qui a terminé deuxième de la primaire démocrate de 2021. Ils ont tous discuté de campagnes potentielles avec leurs alliés ces dernières semaines et pourraient désormais faire face à des pressions pour accélérer leurs plans.