Scott Sports India s’associe à Ironman 70.3 Goa

L’événement d’endurance le plus attendu est de retour en Inde pour la deuxième fois après la pandémie. L’Ironman 70.3 Goa revient alors que la course se déroulera sur l’emblématique plage de Miramar, à Goa.

L’une des premières courses d’endurance en Inde depuis la pandémie, l’événement revient avec des participants devant effectuer une natation de 1,9 km, un cyclisme de 90 km et une course de 21 km, dans certains des endroits les plus emblématiques de Goa. L’Ironman 70.3 Goa devrait se tenir le 13 novembre 2022.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Scott Sports India s’est associé à Ironman 70.3 Goa en tant que partenaire vélo officiel. Cette année, environ 1 200 triathlètes participent pour s’affronter. Cette année, près de 37 % de la participation provient du Maharashtra, suivi du Karnataka à 14 %, de l’Haryana à 9 %, de New Delhi à 6 %, etc. Cette année, Ironman accueillera également des participants de Daman & Diu, Puducherry, Uttrakhand, Jammu and Kashmir, etc.

Scott Athletes, Amit Samarth, Vinolee Ramalingam et Mahesh Lourembam qui avaient obtenu la 3e position à l’Ironman Goa 2019 seront vus participer cette saison. Les triathlètes de toute l’Inde mettront leur endurance au défi et participeront aux courses cette année.

“Nous sommes heureux d’accueillir l’Ironman 70.3 à Goa pour la deuxième fois. Cela a été une période très attendue pour les athlètes en raison de la pandémie. La pandémie a également incité les gens à se mettre en forme et nous voyons donc que beaucoup de gens ont participé à Ironman pour défier leurs forces principales. Comme Goa est connue pour le tourisme, nous sommes heureux de collaborer avec Ironman et de fournir la meilleure infrastructure possible pour l’événement. Nous voulons que le sport se développe car Goa étant une terre de soleil et de mer est naturellement adaptée pour accueillir un événement comme l’Ironman 70.3. L’Ironman est un grand événement pour l’État qui peut nous aider à stimuler le tourisme et à faire connaître l’État comme la destination de l’Ironman pour l’Inde », a déclaré le ministre du Tourisme de Goa Shri Rohan Khaunte.

A LIRE AUSSI : Linthoi Chanambam, 16 ans, crée une histoire qui peut changer le cours du judo en Inde

Jaymin Shah, directeur national de SCOTT Sports India, a déclaré : « Nous sommes fiers et heureux de nous associer au seul événement international de triathlon du pays, l’Ironman 70.3 Goa, en tant que partenaire vélo. Ironman 70.3 dans le pays a donné à de nombreux cyclistes, coureurs et nageurs de formidables opportunités de concourir pour leur premier IM. Nous sommes impatients de nous engager avec la communauté du triathlon, d’ajouter de la valeur à leur jeu et de promouvoir le sport dans le pays.

L’entraîneur Deepak Raj, organisateur et directeur de course de l’IRONMAN 70.3 déclare : « Nous sommes ravis que Scott ait choisi Yoska et IRONMAN pour être le partenaire cycliste de l’événement IRONMAN 70.3 Goa. Scott a joué un rôle majeur en Inde pour développer la communauté cycliste et encourager les gens à rester actifs. Leur partenariat et leur soutien sont cruciaux pour améliorer l’expérience des participants à l’IRONMAN 70.3 Goa et inspirer la communauté d’endurance au sens large vers notre plus grande mission de #fitIndia. C’est le début d’un partenariat à long terme pour travailler sur diverses initiatives au-delà de l’événement IRONMAN 70.3 Goa et nous sommes très enthousiasmés par les possibilités futures.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici