Scott Smith dépose une plainte au titre IX contre le comté de Loudoun – Twitchy

Les lecteurs de Twitchy se souviendront de Scott Smith comme du père dont la fille a été agressée sexuellement dans les toilettes d’une école du comté de Loudoun, en Virginie, par un garçon en robe. Smith s’est rendu à une réunion du conseil scolaire pour protester à la fois contre l’agression et contre le fait que le conseil scolaire de Loudoun l’ait dissimulée. En échange de son rôle de père attentionné, il a été qualifié de « terroriste domestique » par le ministère de la Justice de Merrick Garland, et Smith lui-même a été accusé d’un crime.

Heureusement, il y a un nouveau shérif en Virginie. Le procureur général Jason Miyares a aidé à découvrir les horribles actions des écoles publiques du comté de Loudoun (LCPS) et le gouverneur Glenn Youngkin a gracié Smith pour les accusations portées contre lui, au grand dam du procureur du comté de Loudoun, soutenu par Soros, Buta Biberaj.

Mais si le LCPS pensait que c’était la dernière fois qu’il entendrait parler de Smith, alors il n’a aucune idée de ce qu’un parent lésé et persécuté fera, surtout quand cela concerne ses enfants. Cette semaine, Smith a pris la prochaine mesure :

RUPTURE : Scott Smith, père d’une victime d’agression sexuelle dans un lycée du comté de Loudoun, en Virginie, vient de déposer une plainte au titre IX devant un tribunal fédéral contre le conseil scolaire des écoles publiques du comté de Loudoun. @7NewsDC #éducation #loudoun #ScottSmith pic.twitter.com/2LfJSD1fx2 – Scott Taylor 7 News I-Team (@ScottTaylorTV) 5 octobre 2023

Le procès demande 30 millions de dollars de dommages et intérêts pour Smith et sa famille et exige également un procès devant jury, ce qui pourrait être très important, surtout si d’autres parents font partie de ce jury.

Smith s’est entretenu avec le journaliste Scott Taylor à propos du procès :

Je viens de parler à Scott Smith qui me dit : « Cela a pris deux ans et demi très longs pour que ma famille arrive ici. Nous avons mis en place un procès très solide au Titre IX qui, nous l’espérons, établira un précédent dans tout le pays pour protéger les enfants et tenir les districts scolaires responsables. @7NewsDC pic.twitter.com/s0MvFXk72M – Scott Taylor 7 News I-Team (@ScottTaylorTV) 5 octobre 2023

Smith avait également sa propre déclaration à faire directement sur Twitter/X :

Cela ressemble à un homme prêt à s’en prendre, non seulement à cause de ce qui lui est arrivé, mais aussi à cause de ce qui est arrivé à sa fille.

En réponse, il y a eu une vague de soutien en faveur du procès de Smith.

Arangez-vous pour que cela arrive! Il faut des responsabilités ! – Capitaine NoPants (@CNoPants) 5 octobre 2023

Oui. Scott Smith mérite plus de 30 millions de dollars, à mon avis. https://t.co/FkCfQBqlwy -Laurie (@laurieinri) 5 octobre 2023

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/rLSrb2PkKO – Les vrais parents du comté de Loudoun (@RealLOCOParents) 5 octobre 2023

Cette famille mérite chaque centime pour l’enfer qu’elle a vécu. https://t.co/Rl5xkOD6q9 – LoudounDad (@ItsJamesNotJim) 6 octobre 2023

Fantastique nouvelle ! https://t.co/wBq0xpNyTq – Dr. Juge de la Cour suprême (@Troll_Troll4Fun) 5 octobre 2023

Bien sûr, il y a un long chemin entre le dépôt d’une plainte et le verdict d’un procès devant jury, mais Smith – et tous ceux qui le soutiennent – ​​semblent certainement prêts à ce combat. Et ce n’est pas difficile à comprendre après ce que lui et sa famille ont enduré.

Le procès de Smith est également un autre d’une longue série de récents yeux noirs pour les démocrates de Virginie avec des élections à l’échelle de l’État qui auront lieu dans à peine un mois.

@LCPSOfficiel aurait pu empêcher l’agression sexuelle de sa fille s’ils avaient expulsé l’enfant après la première… N’importe quelle fille de Broad Run HS aurait pu être la victime de cet enfant, souvenez-vous toujours de cela… et rappelez-vous lorsque vous votez en novembre, les efforts qu’ils ont déployés pour le couvrir. en haut — Louisa Katalina 🏃🏽‍♀️🏄🏽‍♀️🚴🏽‍♀️ (@louisa_katalina) 6 octobre 2023

Le fait est que les démocrates sont plutôt bien isolés dans les banlieues nord de Virginie DC. Mais même eux semblent un peu inquiets maintenant, avec les sénateurs Mark Warner et Tim Kaine en campagne électorale dans des bastions démocrates comme le comté de Fairfax, qui est un district démocrate +21.

Et quelles que soient les élections dans des régions comme Fairfax et Loudoun, les transgressions des démocrates dans ces régions ne vont certainement pas aider leurs compatriotes démocrates dans les circonscriptions les plus contestées.