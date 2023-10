Scott Sheffield, de Pioneer Natural Resources, affirme que les prix du pétrole pourraient augmenter si l’Iran entre en guerre

Ressources naturelles pionnières Le PDG Scott Sheffield a déclaré que les prix du pétrole pourraient augmenter beaucoup plus si l’Iran s’impliquait dans la guerre entre le Hamas et Israël.

« Si l’Iran entre en guerre, nous allons évidemment voir les prix du pétrole beaucoup plus élevés », a déclaré Sheffield mercredi sur « Squawk Box » de CNBC.

L’Iran est un important producteur de pétrole et un soutien clé du Hamas, le groupe militant palestinien désigné par les États-Unis comme organisation terroriste. Un conflit plus large pourrait constituer une menace majeure pour les approvisionnements mondiaux en brut, qui ont été réduits par l’Arabie saoudite et la Russie ces derniers mois.

Brent brut s’échangeait légèrement en baisse à 86,93 $ le baril mercredi, tandis que Brut américain West Texas Intermediate (WTI) a chuté de 78 cents, ou 0,91%, à 85,19 $. Le Brent et le WTI ont bondi de plus de 3,50 dollars lundi, craignant que l’affrontement entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit plus large.