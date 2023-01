Scott Rolen élu au Temple de la renommée du baseball

NEW YORK (AP) – Le joueur de troisième but de Slick Fielding, Scott Rolen, a été élu au Temple de la renommée du baseball mardi avec cinq voix à épargner au-dessus des 75% nécessaires.

Le septuple All-Star et huit fois vainqueur du Gant d’or est apparu sur 297 des 389 bulletins de vote déposés par la Baseball Writers ‘Association of America pour 76,3%. Un joueur avait besoin de 292 voix pour être élu.

Il est devenu le 18e joueur de troisième but élu au Hall, le moins de tous les postes. Rolen rejoindra Fred McGriff, élu le mois dernier par le comité de l’ère du baseball contemporain, en tant qu’intronisés à Cooperstown le 23 juillet.

La marge de cinq voix de Rolen était à égalité avec le 12e plus petit parmi les joueurs élus par les écrivains et ses 76,3% des voix étaient le 10e plus bas. Rolen est passé de 63,2% l’année dernière et de 10,2% lors de sa première apparition au scrutin en 2018.

Le joueur de premier but Todd Helton a terminé deuxième avec 281 voix (72,2%) et le releveur Billy Wagner troisième avec 265 (68,1%). Helton est passé de 52% et peut avoir cinq autres apparitions sur le bulletin de vote, tandis que Wagner est passé de 51% et a deux chances supplémentaires.

Plusieurs autres ont également connu de fortes augmentations : Andruw Jones est passé de 41,1 % à 58,1 %, Gary Sheffield de 40,6 % à 55 % et Jeff Kent de 32,7 % à 46,5 %.

C’était la dernière année de Kent sur le bulletin de vote des écrivains. Sheffield obtient une autre tentative.

Les joueurs entachés de suspensions pour drogue ont de nouveau pris du retard. Alex Rodriguez était à 35,7 %, contre 34,3 %, et Manny Ramirez à 33,2 %, contre 28,9 %.

Parmi 14 joueurs apparaissant pour la première fois sur le bulletin de vote, Carlos Beltrán a obtenu 181 voix (46,5%). Le total des votes de Beltrán a probablement été affecté par son rôle dans le scandale de triche des Astros de Houston en route vers le titre des World Series 2017.

Adrián Beltré, Joe Mauer, David Wright, José Bautista et Matt Holliday sont les premiers éligibles de l’année prochaine.

