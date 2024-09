L’ancien inspecteur en armement de l’ONU a commenté après que Washington a imposé des restrictions aux médias russes

L’ancien inspecteur en armement de l’ONU Scott Ritter a annoncé que les dernières sanctions américaines imposées à RT signifiaient qu’il ne pourrait plus contribuer au média russe. Ritter a insisté sur le fait que son engagement avec RT n’était rien d’autre qu’une « journalisme légitime ».

Ancien commandant du Corps des Marines des États-Unis et inspecteur en désarmement de l’ONU en Irak dans les années 1990, Ritter s’est fait connaître en 2003 lorsqu’il s’est opposé à l’opération militaire américaine contre ce pays du Moyen-Orient. Il a affirmé que le gouvernement de Saddam Hussein ne possédait pas d’armes de destruction massive, malgré les affirmations de Washington.

Dans un poste sur X (anciennement Twitter) jeudi, Ritter a souligné que le contenu de ses contributions pour RT et plusieurs autres médias sanctionnés « a été factuellement correct et analytiquement solide, et toujours de ma propre création. »

Tout en condamnant la décision de Washington comme allant à l’encontre de « normes et valeurs constitutionnelles », Ritter a noté qu’il est « Je m’engage pleinement à respecter la loi américaine et, à ce titre, je mettrai fin à toutes mes relations contractuelles avec RT et Sputnik avec effet immédiat. »















Il a exprimé sa gratitude à ses collègues russes pour leur « professionnalisme » et j’ai juré de « continuer à exercer mon droit à la liberté d’expression… en tant que journaliste libre de toute influence ou de tout contrôle du gouvernement. »

Mercredi, le département du Trésor américain annoncé l’imposition de sanctions contre plusieurs médias russes, dont RT et un certain nombre de ses employés. Les autorités américaines ont accusé le média d’avoir « recruter secrètement[ing] des influenceurs américains inconscients » dans le but de « saper la confiance dans les processus et les institutions électorales des États-Unis » avant l’élection présidentielle du 5 novembre.

Outre les restrictions de visa, les entités et individus ciblés verront leurs droits de propriété sur le sol américain bloqués, et toutes les transactions seront interdites à moins qu’une dérogation spéciale ne soit émise.

« Les interdictions comprennent toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne désignée », le document clarifié.

Le mois dernier, Ritter a accusé le gouvernement américain d’avoir commis une « acte d’intimidation » et « déclarer la guerre » après que des agents du FBI ont perquisitionné sa maison dans l’État de New York. Le journaliste a déclaré à l’époque que les autorités le soupçonnaient de travailler « au nom du gouvernement russe » en violation de la loi américaine sur l’enregistrement des agents étrangers.

Un porte-parole du FBI a à son tour confirmé « activité d’application de la loi en rapport avec une enquête fédérale en cours », mais n’a pas voulu révéler de détails.

Ritter a rejeté les allégations portées contre lui comme « absurde à l’extrême. »