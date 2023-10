Scott Raymond Gibson | Actualités, Sports, Emplois

Scott Raymond Gibson, 53 ans, de Northwest Rd., Kane, est décédé subitement, le jeudi 12 octobre 2023, à l’UPMC-Hamot.

Il est né le 28 octobre 1969 à Kane de Corine Varga et de feu James Gibson, et le 7 juin 2008 à Kane, il a épousé Kathleen Lindquist. Le 10 septembre 2009, il est devenu père de Tyler Raymond Gibson, puis le 9 septembre 2011, son deuxième fils, Kellen George Gibson, est né.

Scott est diplômé de la Kane High School en 1987. Il a ensuite obtenu un diplôme en comptabilité de l’Université de Gannon. Il est ensuite devenu contrôleur chez Clarion Sintered Metals, où il aurait célébré son 30e anniversaire cette semaine. Il était un ancien membre du Kane Country Club et un membre actuel du Kane Elks BPOE 329. Il a été actif dans les deux et a transmis son amour du bowling et du golf à ses fils.

Il était un père aimant et il était très fier et heureux de les entraîner dans leurs différents sports, notamment le baseball, le basket-ball et le football. Il était incroyablement fier d’avoir aidé à entraîner l’équipe de football de Kane Tornadoes jusqu’au championnat de la Ligue en 2021 et avait hâte de faire partie de l’équipe d’entraîneurs Little 30 de l’Olean Area Youth Football League 2023. Il était un grand fan de tous les sports, en particulier du basket-ball des Carolina Tar Heels, du football de Penn State, des Red Sox de Boston et des Raiders de Las Vegas.

Scott aimait la famille, l’aventure et les voyages, et a eu la chance de pouvoir profiter de nombreux voyages en famille et d’événements sportifs. Il a visité d’innombrables parcs nationaux, a escaladé le Machu Picchu au Pérou en 2016 et, en janvier 2023, il a regardé Penn State remporter le Rose Bowl en direct avec sa femme et ses fils à Pasadena, en Californie.

Outre son épouse Kathy, ses fils Tyler et Kellen et sa mère Corine, il laisse dans le deuil une sœur, Sherri (Stuart) Siegel de Boise, ID; deux frères, Steve « Dewey » Gibson de Kane et Terry « TJ » (Rhonda) Gibson de Melbourne, Floride ; son beau-père, Tom Varga de Kane ; sa belle-mère, Linda Gibson de Melbourne, FL ; sa belle-mère Anastasia Lindquist de Kane ; son beau-père Karl (Darlene) Lindquist de Kane; son beau-frère George (Amanda) Lindquist de Kane; deux belles-soeurs, Natalie (Chris) Benek et Michele (Erick) Rich, toutes deux de Kane; et douze neveux et nièces, René, Chad, Zoe, Grant, Shane, George, Abigail, Keelan, Nolan, Lena, Lindsey et Benson, ainsi qu’une grande famille élargie et de nombreux amis chers.

Il a été précédé dans la mort par son père, Jim Gibson, et son chien, Bear.

Les amis sont invités à assister à une visite le mardi 17 octobre à la Maison Funéraire Cummings de 16h00 à 19h00. Une cérémonie funéraire aura lieu le mercredi 18 octobre à l’église évangélique luthérienne de Tabor, à 11h00 en présence du Révérend David Pflieger officiant.

L’inhumation aura lieu au cimetière du Mont Tabor.

Des dons commémoratifs peuvent être faits au programme de football Kane Tornadoes, PO Box 615, Kane, PA 16735.

Les condoléances en ligne peuvent être exprimées sur www. cummingsfh.com.