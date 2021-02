Scott Porter parle de la possibilité d’une réunion des lumières du vendredi soir

Michael B. Jordan espère une réunion « Friday Night Lights »

Les yeux clairs, les cœurs pleins, ne peuvent pas perdre.

Cela fait presque 15 ans depuis Les lumières du vendredi soir nous a d’abord laissé inspirés sur NBC. Sans oublier, ce mois-ci a marqué le 10e anniversaire de la finale de la série du drame sportif. Alors, bien sûr, lors d’un chat exclusif avec Les lumières du vendredi soir Star Scott Porter, nous avons demandé si les fans pouvaient s’attendre à une réunion du casting dans un proche avenir – et sa réponse pourrait vous surprendre.

« Nous avons fait une nouvelle surveillance pilote, en tant que partie de la distribution, pour collecter des fonds dès le début afin de fournir l’EPI et les médicaments appropriés aux personnes dans le besoin », a déclaré Porter en exclusivité à E! Nouvelles. « Et je pense que c’est le mieux que tu nous verras ensemble, je pense que dans un proche avenir. »

Par Porter, qui a joué le quart-arrière vedette blessé Jason Street, il est peu probable qu’ils soient en mesure de dominer la série originale de la série. « Je ne peux guère nommer une meilleure finale et je peux à peine nommer un meilleur pilote », at-il poursuivi. « Et notre chance d’être annulée deux fois le Les lumières du vendredi soir a permis à l’émission d’entrer dans sa troisième saison d’être reprise et soutenue d’une manière par DirectTV et NBC. Et en disant: ‘Nous allons faire trois autres saisons de 13 épisodes et c’est tout ce que nous allons avoir.’ «