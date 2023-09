Scott Pilgrim Netflix Anime donne une nouvelle tournure à l’histoire classique

Vous avez lu les bandes dessinées. Vous avez vu le film. Serez-vous toujours en mesure de tirer quelque chose du nouvel anime Netflix, Scott Pilgrim décolle? La réponse, selon les créateurs de la série, est un oui catégorique. « Si vous pensez savoir ce que vous allez voir, ce n’est pas le cas », a déclaré le co-créateur de la série, BenDavid Grabinski. Los Angeles Times dans une nouvelle interview.

Voici ce que nous savons. Nous connaissons le spectaclequi fait ses débuts sur Netflix le 17 novembre, présente Scott Pilgrim, Ramona Flowers et tous les personnages des romans graphiques Bryan Lee O’Malley sortis à partir de 2004. Il est animé par Science Saru, l’équipe derrière Diable Crybaby. Nous savons aussi les voix des personnages sont assurées par les mêmes acteurs qui les a représentés dans le film de 2010, Scott Pilgrim vs le monde. Au-delà de cela, Grabinski et O’Malley ont réalisé que la série ne pouvait pas être à nouveau la même histoire. Il fallait qu’il y ait une nouvelle tournure.

Les deux hommes semblent hésitants à révéler quoi exactement cette nouvelle tournure est, mais l’article du LA Times offre quelques indices. Par exemple, O’Malley laisse entendre que la série explorera tous les personnages de la série, pas seulement Scott lui-même. « Nous essayons d’entrer davantage dans la tête des gens », a-t-il déclaré. « Parce que quand j’avais 25 ans, je ne savais pas forcément ce que ressentaient ces gens. Mais j’ai vu beaucoup plus de vie et j’ai maintenant plus de contexte pour ces personnages.

Un personnage qui sera certainement davantage exploré est Ramona Flowers. « Cela a été tellement amusant d’essayer de vous donner encore plus de lien émotionnel avec elle et d’ajouter autant d’ombres que possible », a déclaré Grabinski. De plus, nous en verrons davantage de ses ex maléfiques, largement relégués au rang de simples méchants dans d’autres itérations. « Je pense que mon principal regret que j’ai exprimé à propos des livres est que je n’ai pas eu suffisamment de temps pour développer les ex maléfiques », a déclaré O’Malley. « Surtout après avoir connu le casting, ça [felt] comme, oh, nous devrions avoir plus de scènes avec les ex maléfiques.

En plus de cela, l’histoire se déroulera toujours à Toronto, toujours dans les années 2000, verra toujours Scott Pilgrim tomber amoureux de Ramona, et le verra toujours jouer dans le groupe Sex Bob-Omb. Mais comment exactement les éléments mélangent-ils ces nouvelles idées, tout en restant fidèles à l’histoire de Scott Pilgrim ? Il faudra attendre le 17 novembre pour voir.

Apprenez-en davantage sur le spectacle dans le Article du LA Times.

