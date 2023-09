Scott Pilgrim décolle de Lands Ramona Flowers pour un nouveau concert de livraison

Dans une nouvelle interview, Scott Pilgrim décolle Les producteurs exécutifs Bryan Lee O’Malley et BenDavid Grabinski ont révélé qu’ils ont dû faire quelques ajustements pour placer cette version du roman graphique dans une sorte de suspension.Temps de pèlerinage de Scott.» Edgar Wright, le réalisateur du film, a un jour décrit son définissant comme « le Amélie version de Toronto. Et fidèle à ce côté rétro-nostalgique ressenti, O’Malley et Grabinski savaient qu’ils devaient mettre à jour Fleurs Ramona‘ employeur.

Scott Pèlerin | Bande-annonce officielle | Netflix

« Bryan et moi écrivions un jour en pensant qu’ils ne nous laisseraient jamais lui confier la livraison de colis pour Amazon », a expliqué Grabinski, s’adressant à Divertissement hebdomadaire. Dans le film, Flowers (Mary Elizabeth Winstead) porte un gilet bleu Amazon – quelque chose qui n’allait pas fonctionner dans un Production Netflix. Mais c’est Scott Pilgrim Time. S’ils voulaient évoquer la rétro-nostalgie, il y avait une autre option.

Et si Ramona Flowers livrait des DVD Netflix ? Un joli clin d’œil au travail original de Flowers, une petite méta-blague sur le fait qu’il s’agit d’une production Netflix, et un appel clairrevenons à cette époque nébuleuse où les millennials étaient adolescents et où les DVD Netflix apparaissaient comme par magie dans la boîte aux lettres toutes les deux semaines.

Grabinski a poursuivi : « Lorsque nous l’avons envoyé pour la première fois [to Netflix] quelqu’un a dit : « Eh bien, nous ne savons pas si nous pouvons clarifier cela par le biais d’une procédure juridique. » Je me disais : « Vous vous moquez de moi ? Vous ne pouvez pas faire cette blague en disant qu’elle livre des DVD pour Netflix ? Allez, tu es Netflix ! Comprenez-le ! »

Scott Pilgrim décolle sera disponible en streaming le 17 novembre sur Netflix.

Cet article a été écrit lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des scénaristes et des acteurs actuellement en grève, le film dont il est question ici n’existerait pas.

