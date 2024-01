Scott Peterson et Los Angeles Innocence Project espèrent annuler l’affaire de meurtre : NPR

basculer la légende Département californien des services correctionnels et de réadaptation via AP

Vingt ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa femme enceinte, Laci Peterson, Scott Peterson a un nouvel allié dans sa lutte pour prouver qu’il n’a pas commis le crime. Le Los Angeles Innocence Project travaille désormais avec Peterson, selon les médias californiens.

C’est un changement important dans le cas de Peterson. Jusqu’à présent, bon nombre des efforts de ses avocats se sont concentrés sur l’annulation de sa condamnation à mort – un effort qui a abouti en 2020. Peterson, 51 ans, cherche désormais à être exonéré et à se libérer d’une peine à perpétuité.

Dans une déclaration à NPR, le Los Angeles Innocence Project a déclaré qu’il “représente Scott Peterson et enquête sur sa déclaration d’innocence réelle”.

Laci Peterson et son enfant à naître, Connor, ont disparu en décembre 2002. Scott Peterson, qui avait une liaison, a été accusé de meurtre en avril 2003, presque immédiatement après que le corps en décomposition de sa femme ait été retrouvé le long des rives de San Francisco. Baie de Francisco. Il a plaidé non coupable et a clamé son innocence au cours des années qui ont suivi.

À la fin d’un procès de cinq mois, un jury a condamné Peterson en novembre 2004, après que deux jurés aient été exclus du jury au cours des délibérations.

Un jury a approuvé la peine de mort contre Peterson, mais cette peine a été annulée en constatant que les jurés n’avaient pas été correctement sélectionnés. En décembre 2022, un tribunal a rejeté l’appel de Peterson à un nouveau procès.

Cette semaine, l’équipe de Peterson a déposé une requête au préalable, faisant référence à des preuves liées à son affaire, selon les archives de la Cour supérieure de San Mateo. Ses avocats ont également déposé une requête pour des tests ADN, ainsi qu’une requête pour sceller certains dossiers judiciaires. Ce sont les premiers nouveaux dossiers déposés devant le tribunal dans son affaire de meurtre depuis un an.

Les commentaires des avocats actuels et anciens de Peterson suggèrent que les nouveaux efforts pourraient se concentrer sur un cambriolage près du domicile familial à Modesto, en Californie, à peu près au moment où Laci Peterson a disparu. selon ABCqui a été le premier à signaler l’implication du Los Angeles Innocence Project dans son cas.

En 2022, le Los Angeles Innocence Project a utilisé des preuves ADN pour annuler la condamnation pour meurtre injustifié de Maurice Hastings, qui a passé plus de 38 ans en prison.

L’organisation dit sa mission est « d’exonérer les personnes condamnées à tort ; de libérer les personnes incarcérées à tort ; de découvrir et de remédier aux abus passés de preuves médico-légales et autres preuves scientifiques dans la salle d’audience » et de faire pression pour des améliorations du système juridique pénal, y compris des normes pour l’utilisation des preuves médico-légales dans les tribunaux.