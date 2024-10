Scott Parker vise à bloquer le « bruit » alors que Burnley cherche à revenir au score contre Sheffield Wednesday

Regardez plus de nos vidéos sur ShotsTV.com et sur Freeview 262 ou Freely 565

Scott Parker s’est engagé à garder la tête froide et à bloquer le « bruit » après que les buts de Burnley se soient taris.

Les Clarets occupent la troisième place du classement du championnat après neuf matchs et à seulement un point des leaders de la ligue.

Bien qu’invaincus en six matchs, l’équipe de Parker a eu du mal à marquer des buts ces derniers temps, trouvant le fond des filets à seulement cinq reprises lors de ses sept derniers matchs.

Cela a suscité certaines critiques de la part des partisans du style de jeu de Burnley, mais Parker est plus que satisfait de la situation actuelle de son équipe.

« La façon dont fonctionne le monde du football ne me surprend pas [the criticism]mais nous sommes dans une bonne position », a-t-il déclaré.

« Nous gagnons des matchs et nous avons exceptionnellement bien réussi compte tenu de l’endroit où nous étions et de l’endroit où nous en sommes actuellement. Je suis plus qu’heureux.