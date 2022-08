Scott Parker suscite l’espoir de la Coupe du monde pour David Brooks après un nouvel accord

Le patron de Bournemouth, Scott Parker, est impatient de ne mettre aucun délai sur la récupération de David Brooks, mais a refusé d’exclure l’international gallois de participer à la Coupe du monde cet hiver.

L’attaquant Brooks a signé lundi un nouveau contrat de quatre ans avec les Cherries et a réitéré son désir de recommencer à jouer au football.

Le joueur de 25 ans a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien de stade 2 en octobre, mais a terminé son traitement et a reçu le feu vert à la fin de la saison dernière. Il n’a pas encore fait d’apparition en compétition depuis sa guérison d’un cancer, mais il a développé sa forme physique via un programme modifié ces dernières semaines.

Lorsqu’on lui a demandé si Brooks devait être exclu de la Coupe du monde, Parker a déclaré aux journalistes: “Non, certainement pas. Il va certainement dans la bonne direction.

«Je suis toujours très méfiant envers Brooksy et je donne une date précise précise sur le moment exact où il pourrait revenir, mais il va certainement dans la bonne direction.

“Il a fait le plus de travail au cours des 10 derniers jours et s’en est très bien sorti.

“J’aimerais penser que dans les semaines à venir, nous serons dans une position où nous pourrons le voir dans les équipes de la journée et être à un niveau de forme physique que nous estimons suffisant pour aller opérer en Premier League.”

Brooks regardera à nouveau de loin samedi lorsque Bournemouth affrontera Liverpool à Anfield, mais l’ailier ronge son frein pour revenir à l’action de haut vol.

David Brooks marque contre Brighton en Premier League (Gareth Fuller/PA)

Il a joué lors de sa première campagne en Premier League, après avoir signé pour les Cherries de Sheffield United en 2018, et a marqué à sept reprises avant qu’une blessure à la cheville ne limite son implication la saison suivante, qui a vu le club de la côte sud relégué.

Parker a guidé Bournemouth vers la promotion en mai et sait que l’expérience de Brooks pourrait être vitale.

“Extrêmement excité de le revoir, car il nous a manqué”, a ajouté le joueur de 41 ans.

“C’est un joueur massif et sa qualité nous a manqué l’année dernière avec la situation dans laquelle il se trouvait. Tout d’abord, absolument ravi de le retrouver en termes de santé générale et de se remettre de ce qu’il a fait. Il a très bien progressé.

“Cela a été lent et nous avons dû faire preuve de prudence, mais probablement au cours des deux dernières semaines, nous avons poussé ce travail et il s’en est bien sorti.

“Nous nous rapprochons d’un point où j’espère qu’il pourra être en mesure de venir rejoindre l’équipe. Un joueur de la qualité de Brooksy et de son expérience en Premier League, cela ne fera qu’aider.

“La route a été longue pour lui et le football lui a manqué. Au début, le football n’était probablement pas pertinent et c’était plus le fait de vivre et de traverser le cancer qu’il avait, ce qu’il a.

“Maintenant, c’est quelqu’un qui a hâte de sortir et qui me demande constamment quand peut-il s’entraîner et quand peut-il s’entraîner complètement, mais nous devons faire preuve de prudence.”