Scott Parker sur l’ambition de Bournemouth, la fierté de Fulham et la volonté de réussir en pirogue | Actualités footballistiques

Scott Parker ne peut plus mettre de la craie sur ses bottes en tant que joueur, mais son entraînement depuis la pirogue est tout aussi fort alors qu’il se prépare pour une autre inclinaison de promotion du championnat.

Parker a mené Fulham en Premier League lors des play-offs la saison dernière dans son premier poste de direction, avant que la relégation n’entraîne une séparation mutuelle cet été.

Mais il savoure un nouveau défi à Bournemouth et alors qu’il expose ses plans à la recherche d’un succès à long terme sur la côte sud, son ambition brûle plus que jamais.

« Je ne peux pas physiquement courir et franchir la ligne, mais ce qui n’a pas changé, c’est la volonté de réussir », a-t-il déclaré. Sky Sports’ David Craig lors d’une interview exclusive avant le lever de rideau du championnat de sa nouvelle équipe contre West Brom vendredi.

« Ce que je voulais devenir en tant que joueur était le meilleur que je puisse être physiquement. C’était mon pilote chaque jour où je me réveillais. J’ai travaillé sans relâche depuis que je jouais, en faisant mes badges d’entraîneur à un jeune âge et en apprenant.

« Je suis entré dans la direction parce que je veux réussir. Je suis venu ici pour réussir. Je veux ramener ce club de football en Premier League. »

Il affrontera son ancienne équipe dans une autre course à la promotion, mais parle de sa fierté de gérer le club pour lequel il a fait plus de 100 apparitions et pense que le changement de direction était bon pour toutes les parties.

« La promotion à Fulham a été une grande réussite pour moi et mon personnel, puis l’année dernière, la déception et bien sûr le changement. Probablement que ce changement était correct pour les deux parties », dit-il.

« C’était comme si c’était ce qu’il fallait, c’est pourquoi je suis ici maintenant, dans l’attente du prochain défi pour moi dans un très bon club et que j’ai hâte d’essayer de progresser.

« Je ne pense pas que quiconque puisse jamais remettre en question le professionnalisme et le nombre d’heures que nous avons passé à essayer de faire [Fulham] réussir et faire les bonnes choses, et essayer de construire quelque chose qui soit à plus long terme.

« En fin de compte, je comprends que je vais être jugé sur les résultats – mais j’entre toujours dans le travail avec une vision à plus long terme et j’aimerais penser que nous l’avons fait avec Fulham.

« La direction est parfois volatile, bien sûr – mais je suis très fier de la façon dont nous avons quitté Fulham, je suis reconnaissant pour l’opportunité et j’aimerais penser que les deux parties étaient dans un endroit où nous pensions que c’était la bonne chose à faire. »

Scott Parker dit que c’est la vision de Bournemouth qui l’a attiré loin de Fulham alors qu’il vise une promotion de retour en Premier League



Parker a signé un contrat de trois ans au Vitality Stadium et il dit que la forme lui convient alors qu’il cherche une voie de progression durable.

« C’est une question de résultats, je comprends ça, mais je sens que je suis dans un club qui comprend la dynamique du jeu et qui a l’habitude d’avoir quelqu’un comme Eddie Howe, qui était ici depuis si longtemps.

« Tout dans le club de football me donne le sentiment que moi et l’équipe pouvons réussir. J’aimerais penser que le club comprend les processus, que les choses que vous mettez en place sont les bases pour réussir et garder le succès. Je Je suis ici depuis cinq semaines – et nous serons testés cette saison, j’en suis sûr – mais j’ai l’impression que les gens de ce club de football sont sur la même longueur d’onde.

« Tout le monde semble juger ces jours-ci [on the surface] – vous pouvez prendre une photo et les gens jugent par ce qui vous entoure mais parfois c’est plus profond. Il y a quelque chose de plus profond dans le succès, je le sais.

« Vous regardez les Jeux olympiques et voyez des gens gagner ou perdre, mais en fin de compte, il y a eu tellement de travail – leur environnement, leurs installations d’entraînement, les processus qu’ils ont suivis pour arriver au point où ils ont pu performer comme ça Il y a très rarement une solution miracle. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de calme.

« Les montagnes russes d’une victoire ou d’une défaite, d’une promotion ou d’une relégation ou d’un championnat… vision qui vous apporte cette durabilité, alors vous serez toujours sur les montagnes russes. »

Faits saillants du match du premier tour de la Coupe Carabao entre Bournemouth et MK Dons



Les matchs de pré-saison contre Linense, Grenade et Chelsea ont été suivis d’une victoire écrasante de 5-0 en Coupe Carabao contre MK Dons avant la nouvelle campagne de championnat et même si Parker admet qu’il y a beaucoup à faire, il a été impressionné par la réponse des joueurs. qui la saison dernière a subi un chagrin en play-offs.

« Je n’ai trouvé aucune déception et c’est peut-être parce que c’était un nouveau manager, une voix différente, un nouveau stimulus.

« J’ai été très impressionné pendant un court laps de temps par le professionnalisme et le comportement des joueurs. J’ai vu des joueurs vouloir s’améliorer et aborder cette saison avec acharnement et engagement. Nous en aurons besoin si nous voulons pour sortir de la division. C’est une ligue implacable.

« L’éthique de travail est fondamentale et non négociable de la part de mes équipes. Bien sûr, il y a beaucoup de détails qu’une simple mentalité, mais c’est l’un des fondements – un enthousiasme à travailler, un enthousiasme à s’améliorer ; des joueurs coachables qui écoutent et veulent m’améliorer me donne, ainsi qu’à l’équipe, les meilleures chances de réussir.

« J’ai vu des morceaux [during the Carabao Cup win]; J’ai aussi vu des morceaux que je n’aimais pas que nous devions améliorer. Mais c’était une victoire 5-0, une feuille blanche, nous avons parfois attaqué avec un rythme réel et avons parfois regardé comme l’équipe que je voulais que nous soyons. Mais nous allons continuer à pousser. »

Il est ravi de « regarder une liste d’équipes de jeunes joueurs talentueux » et bien qu’il soit philosophique sur l’intérêt pour David Brooks et Arnaut Danjuma, il espère renforcer son équipe.

Image:

David Brooks célèbre sa grève contre MK Dons



« La chose la plus difficile pour moi en tant que joueur, c’est quand cette spéculation et ce battage publicitaire arrivent; rester concentré est parfois difficile pour quelqu’un d’aussi jeune.

« Tant que la fenêtre de transfert est ouverte, vous êtes toujours vulnérable mais encore une fois, en lui [Brooks] J’ai vu quelqu’un qui veut s’améliorer et je pense que c’est une grosse saison pour lui. »

Sur Danjuma, il ajoute : « Arnie est un joueur de grande qualité. Je comprends la position dans laquelle nous sommes, deuxième saison du championnat, un peu vulnérable : une offre peut arriver qui est acceptable pour le club de football et Arnie peut ne plus être Mais s’il est là, nous avons un joueur qui peut vraiment nous aider dans cette division.

« Nous allons certainement avoir besoin de plus. Nous comprenons tous la douleur financière que Covid a apportée aux clubs de football. Mais je pense qu’il est juste de dire que l’équipe aura besoin d’un peu plus de profondeur pour une division implacable. »

Parker est prêt pour un premier match difficile contre une équipe de Baggies qui, comme la sienne, s’est admirablement battue contre le drop la saison dernière. Mais il est déterminé à ce que Bournemouth le mélange à nouveau en haut du tableau.

« Les équipes issues de la Premier League apporteront un poids financier; Sheffield United, West Brom et Fulham, je suppose, seront là-haut. Mais comme toujours, cette ligue peut réserver des surprises.

« Je ne doute pas que ce sera l’une des divisions les plus excitantes d’Europe – c’est pourquoi nous l’aimons tous. Ce sera une division difficile cette année, mais j’espère que nous serons dans le coup.

« Je veux récupérer ce club de football – et ensuite il s’agit de rester en Premier League. Je me rends compte que c’est un voyage. La rapidité avec laquelle nous pouvons le faire, la rapidité avec laquelle nous pouvons mettre en place des processus est vital mais c’est l’objectif.

« Moi, mon staff et les joueurs, nous voulons faire notre business en Premier League. »