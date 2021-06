Scott Parker nommé nouvel entraîneur-chef de Bournemouth après avoir quitté Fulham | Actualités footballistiques

Bournemouth a nommé Scott Parker comme nouvel entraîneur-chef après avoir quitté son poste à Fulham par consentement mutuel.

L’ancien patron de Fulham, 40 ans, a mis la plume sur un contrat de trois ans au Vitality Stadium et remplace Jonathan Woodgate qui part après l’expiration de son contrat cette semaine.

« Je pense que c’est la solution idéale pour les deux parties », a déclaré Parker AFCBTV.

« Je connais Bournemouth en raison de ma relation avec Harry Arter. C’est un club de football que je connais bien pour l’avoir observé au fil des ans.

« L’éthique, la réputation, le parcours et le défi ici sont quelque chose de très excitant pour moi et mon personnel. Nous voulons construire une équipe dont les fans peuvent être fiers et qui, selon eux, les représente. Nous sommes impatients de l’avoir. a débuté. »

Le directeur général de Bournemouth, Neill Blake, a déclaré: « Cela a été un long processus, mais je suis ravi d’avoir enfin notre homme.

« Scott a toujours été notre choix numéro un pour ce rôle et quelqu’un dont la carrière d’entraîneur nous intéresse vivement depuis ses premiers pas dans l’académie de Tottenham Hotspur.

« Au fil du temps, il a fait ses preuves comme l’un des meilleurs jeunes entraîneurs-chefs du pays; quelqu’un qui a une philosophie claire sur la façon dont il veut jouer et sait ce qu’il faut pour remporter une promotion du championnat.

« Scott est pleinement investi dans le projet à long terme qui nous attend ici, et c’est le début d’une nouvelle période passionnante pour ce club. »

Parker avait réuni son équipe d’employés en coulisses avant de sceller son déménagement sur la côte sud. Matt Wells sera l’entraîneur-chef adjoint de Parker, et Rob Burch sera nommé entraîneur des gardiens de but des Cherries.

Alastair Harris nous rejoint en tant que responsable de la performance, tandis que Charlie Moore est l’entraîneur principal de la performance physique et l’analyste en chef de la première équipe Jonathan Hill.

Image:

La relégation de Fulham sous Parker a été confirmée après la défaite 2-0 à domicile contre Burnley en mai



Il a été confirmé plus tôt lundi que Parker avait quitté Craven Cottage après deux ans à la barre.

Il n’a pas été en mesure de garder Fulham au cours de sa première saison en Premier League, le club ayant finalement succombé à une 18e place.

Le joueur de 40 ans avait supervisé la promotion de Fulham dans l’élite via les play-offs lors de la campagne précédente – sa première saison complète à la tête.

Il a d’abord été nommé manager de transition en février 2019, avant d’être nommé à titre permanent plus tard dans l’année.

En plus d’avoir entraîné Fulham pendant plus de deux ans, Parker a également passé quatre ans à Craven Cottage en tant que joueur avant de prendre sa retraite en 2017.

Après le départ de Parker, le président de Fulham, Shahid Khan, a déclaré : « À travers la promotion et la relégation, Scott a toujours bénéficié de mon soutien en tant qu’entraîneur-chef. Le départ de Scott ne fait cependant rien pour ébranler ma confiance.

« Nous embaucherons un nouvel entraîneur-chef capable d’atteindre notre objectif de promotion et qui sera engagé envers Fulham et ses supporters. Et nous alignerons une équipe qui répondra, concourra et gagnera. En avant. »

Nous pouvons confirmer que Scott Parker a quitté le Club par consentement mutuel.#FFC – Club de football de Fulham (@FulhamFC) 28 juin 2021

Fulham a commencé la recherche d’un nouvel entraîneur-chef.

Stuart Gray devrait être temporairement en charge de Fulham jusqu’à ce qu’un nouveau manager soit nommé, tandis que Mark Pembridge et Colin Omogbehin ont été invités à aider Gray dans les tâches de la première équipe.

Image:

Jonathan Woodgate quittera Bournemouth à l’expiration de son contrat cette semaine



Woodgate a mené les Cherries aux demi-finales des éliminatoires du championnat la saison dernière, où ils ont été battus par Brentford qui a ensuite été promu dans l’élite.

L’ancien défenseur de Leeds, Newcastle, Middlesbrough et du Real Madrid, âgé de 41 ans, a confirmé dimanche son départ sur les réseaux sociaux.

Il a été nommé entraîneur-chef jusqu’à la fin de la saison en février à la suite du limogeage de Jason Tindall. Tindall a commencé la saison 2020/21 en charge après le départ d’Eddie Howe, parti après la relégation de Bournemouth de la Premier League.