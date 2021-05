Scott Parker: les supporters pleins d’espoir du patron de Fulham accueillent bien les joueurs malgré la déception de la relégation | Actualités du football

Scott Parker veut que les fans de Fulham se rangent derrière une équipe qui, insiste-t-il, n’a «jamais laissé tomber personne par manque d’effort» malgré leur relégation de la Premier League.

Craven Cottage accueillera jusqu’à 2000 supporters dimanche pour la visite de Newcastle, qui a été annoncée comme une confrontation de relégation plus tôt dans la saison avant que les Magpies ne se retirent.

Les fans n’ont été autorisés à entrer dans le Cottage qu’une fois ce trimestre, lorsqu’ils ont fait entendre leur voix lors d’un match nul 1-1 avec Liverpool le 13 décembre.

Bien que jusqu’à 10 000 personnes soient autorisées selon les directives du gouvernement, le réaménagement de la tribune Riverside et les halls étroits derrière les zones de but laissent le club limité à seulement 2000.

« Je ne sais pas quelle réaction les joueurs auront des fans », a admis Parker.

Parker insiste sur le fait que la continuité est vitale alors que Fulham vise un retour immédiat en Premier League la saison prochaine.



«J’espère que les fans viendront et soutiendront cette équipe, cette équipe n’a jamais laissé tomber personne par manque d’effort, par manque de fierté ou de professionnalisme.

« C’est un groupe de joueurs qui ont travaillé sans relâche tout au long de cette saison pour faire de leur mieux pour rester dans cette division, et où nous avons parfois échoué est peut-être dû à un manque de qualité à ce niveau et au niveau. de ce qu’est cette ligue.

« Je suis sûr que les fans apprécieront les joueurs, même s’ils sont déçus. »

L’équipe de Fulham cette saison était composée en grande partie de joueurs en prêt, et Parker a déclaré que tous devraient retourner dans leurs clubs parents après la conclusion du match de Newcastle.

Parker recevra des fonds à dépenser alors que Fulham vise un retour immédiat en Premier League



Il a déclaré: « Je pense que ce sera probablement le cas, il n’y a pas de joueur prêté ici qui a un buy-in automatique, donc ces joueurs quitteront probablement le club de football à ce moment-là.

« Nous chercherons ensuite à aller au cours de l’été et à déterminer où nous devons vraiment aller à partir de là. »

Fulham a été relégué avec Sheffield United et West Brom, et bien que les deux autres clubs se soient déjà séparés de leurs managers, Parker a souligné l’importance de la continuité.

« Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que la continuité dans un club de football est très importante, bien sûr », a déclaré le patron de Fulham.

«Ce sont les décisions et les décisions que nous prenons entre maintenant et la fin de la saison y contribueront également, donc ces décisions et où nous allons, et le plan, et revenir de la difficile ligue.

« C’est ce que c’est, ce n’est pas aussi facile que de penser que vous venez de sortir de la Premier League et que vous pouvez rebondir, et je pense que vous avez vu cela au fil du temps avec de grandes équipes qui sont toujours dans cette ligue.

« Bien sûr, la continuité est importante, mais les décisions que nous prendrons désormais le seront également si nous voulons réussir l’année prochaine. »