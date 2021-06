Scott Parker : l’entraîneur-chef de Fulham quitte le club après sa relégation en championnat | Actualités footballistiques

Scott Parker a quitté son poste d’entraîneur-chef de Fulham par consentement mutuel, a confirmé le club.

Parker, qui devrait prendre la relève en tant que nouveau patron de Bournemouth, n’a pas été en mesure de maintenir Fulham au cours de sa première saison en Premier League, le club ayant finalement succombé à une 18e place.

Le joueur de 40 ans a supervisé la promotion de Fulham dans l’élite via les play-offs lors de la campagne précédente – sa première saison complète en charge.

Il a d’abord été nommé manager de transition en février 2019, avant d’être nommé à titre permanent plus tard dans l’année.

En plus d’avoir entraîné Fulham pendant plus de deux ans, Parker a également passé quatre ans à Craven Cottage en tant que joueur avant de prendre sa retraite en 2017.

Après le départ de Parker, le président de Fulham, Shahid Khan, a déclaré : « À travers la promotion et la relégation, Scott a toujours bénéficié de mon soutien en tant qu’entraîneur-chef. Le départ de Scott ne fait cependant rien pour ébranler ma confiance.

« Nous embaucherons un nouvel entraîneur-chef capable d’atteindre notre objectif de promotion et qui sera engagé envers Fulham et ses supporters. Et nous alignerons une équipe qui répondra, concourra et gagnera. En avant. »

Matt Wells (entraîneur de l’équipe première), Rob Burch (entraîneur des gardiens), Alastair Harris (responsable des sciences du sport), Jonathan Hill (analyste des matchs de l’équipe première) et Charlie Moore (entraîneur principal de la performance physique) ont également quitté Craven Cottage.

Parker aurait déjà constitué son équipe d’arrière-boutique avant de prendre le poste de Bournemouth, tandis que Fulham a commencé à chercher un nouvel entraîneur-chef.

