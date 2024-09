Scott Parker fait le point sur sa blessure avant le test de Leeds United alors que Burnley a porté un coup dur à Manuel Benson

Regardez plus de nos vidéos sur ShotsTV.com et sur Freeview 262 ou Freely 565

Burnley a subi un nouveau coup dur en raison d’une blessure majeure avec l’annonce que Manuel Benson pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

En savoir plus

« C’est la grande déception du [Blackburn] jeu concernant Benny dans ce sens, étant entré en jeu, mais j’espère qu’il pourra récupérer le plus rapidement possible mais nous ne le verrons pas pendant un petit moment.

« C’est son mollet/tendon d’Achille. Nous l’avons évidemment examiné et il y a manifestement un problème à ce niveau. Il va avoir besoin de temps maintenant pour récupérer et se remettre sur pied et être prêt pour quand il sera en forme. »