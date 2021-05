Scott Parker dit que Fulham doit prendre de «grandes décisions» après la deuxième relégation de Premier League en trois ans | Actualités du football

Scott Parker, « vidé », a déclaré que Fulham devait prendre de « grandes décisions » sur la façon de survivre en Premier League, mais a refusé de répondre aux questions sur son propre avenir au club.

Parker a supervisé ces deux chutes dans le championnat, succédant pour la première fois à Claudio Ranieri lors de la campagne condamnée des Cottagers 2018/19, mais après avoir ramené son ancien club en Premier League lors de la première demande en août dernier, il est de nouveau tombé. court à sa première saison complète en tant que manager de haut niveau.

Leur relégation a été confirmée par la défaite 2-0 de lundi soir contre Burnley, un match où Fulham a fait match nul encore une fois dans une saison où ils n’ont marqué que 25 fois en 35 matchs. Parker a souligné un sentiment familier lorsqu’une attaque à domicile édentée n’a à nouveau pas causé de dommages suffisants à la défense en visite et a déclaré que le club devait trouver un moyen de garder la tête hors de l’eau en Premier League.

« Je suis blessé, je suis vidé, » dit-il Sky Sports. « Cela nous menace, nous flirtons avec depuis longtemps, il n’y a pas de mots que je puisse dire si ce n’est que je suis vidé, nous n’avons pas réussi cette année. Rester dans cette division a été un succès pour nous, nous savait que cela allait toujours être un défi, mais il est amèrement décevant de ne pas le faire.

















« Ce match résume probablement notre saison. Entre les deux cases cette année, nous avons eu nos moments et nous avions l’air d’une bonne équipe, mais là où nous avons échoué, c’est l’autre côté. Ce soir, défensivement, les deux buts sont de mauvais buts. , et quand nous avons eu le ballon dans la zone dans ces moments cliniques où vous avez besoin des derniers détails et de la critique, nous avons échoué.

« Bien que nous ayons progressé, nous avons échoué à ce niveau. Il est indéniable que c’est la raison pour laquelle nous avons été relégués. Nous devons déterminer ce que nous devons faire pour améliorer cela, pas seulement en tant que joueurs et en équipe. mais en tant que club de football. Nous avons eu une relégation, une promotion et une relégation. Après les hauts et les bas de ce voyage, nous devons trouver comment nous pouvons garder un niveau sur nous. C’est la prochaine tâche.

« Les niveaux de performance ont été là, les marges fines et le gouffre en classe dans cette division sont si petits. Nous avons été si proches parfois, mais pourtant jusqu’à présent. Au cours des cinq ou six derniers matchs, nous avons tout simplement échoué. Nous devons travailler très rapidement en tant que club de football où nous nous sommes trompés cette année.

« Nous sommes sur des montagnes russes – relégation, promotion, relégation – ce n’est pas le moment d’en parler, mais nous devons certainement prendre de grandes décisions, nous devons comprendre ce que nous devons faire et où nous devons nous améliorer, et les transferts seront certainement un domaine sur lequel nous nous pencherons. «

Parker a été lié au poste vacant dans un autre de ses anciens clubs, Tottenham Hotspur, et était timide quant à son avenir à Craven Cottage après à peine deux ans en poste.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait le désir de ramener Fulham en Premier League, il a déclaré: « Ce n’est pas une conversation pour ce soir. Il nous reste trois matches et mon travail consiste à amener cette équipe à terminer la saison de la bonne manière. .

« Après cela, la discussion que nous avons en tant que club de football sur ce que nous devons faire pour nous améliorer parlera d’elle-même.

« Nous prendrons ces décisions en tant que club de football et nous aurons ces discussions. Elles se produisent dans tous les bons clubs de football. Nous devons être honnêtes et très brutaux en ce qui concerne ce qui s’est passé cette année. »

Burnley a assuré sa propre sécurité en Premier League avec trois matchs à disputer grâce à une deuxième victoire en trois matchs, et bien qu’ils restent à 15 points de leur record de points en 2019/20, les Clarets semblaient voués à la chute eux-mêmes il n’y a pas si longtemps. après avoir commencé la saison avec deux points de leurs sept premiers matchs.

Le manager Sean Dyche, qui a dirigé le club lors d’un 350e match de championnat à Craven Cottage, a déclaré que la survie avait mis un terme à sa saison la plus difficile depuis qu’il avait repris les rênes d’Eddie Howe en 2012.

« C’est ma saison la plus difficile en tant que manager du club, nous avons eu tellement de blessures et de défis cette année, mais ils y sont parvenus », a-t-il déclaré.

« Je n’ai jamais été témoin du nombre de blessures que nous avons eues, cela a été contre nous toute la saison. Évidemment, le manque d’investissement des propriétaires sortants a été difficile, mais je n’ai jamais démenti ma croyance dans le groupe. Tant de choses différentes, et puis vous devez sortir et battre suffisamment l’opposition pour obtenir les points pour rester en Premier League aussi. «

Les nouveaux propriétaires de Burnley, ALK Investment, sont arrivés au club en janvier et superviseront leur premier mercato estival dans les mois à venir, mais Dyche tenait à minimiser les espoirs d’arrivées d’argent après les dépenses limitées de Burnley ces dernières années.

Il a déclaré: « Les discussions avec les propriétaires se sont poursuivies sur ce qui peut être réalisé, je ne pense pas qu’il y ait un changement financier radical comme ce qui se passe parfois en Premier League, je pense qu’il y aura des investissements, c’est la façon dont c’est contrebalancé notre équipe ensemble, mais il y a un dialogue ouvert.

« Il y a encore beaucoup de planification à faire, des pistes à suivre pour voir comment nous pouvons avancer en tant que bâton de jeu. C’est une situation continue, ça l’a toujours été. Il n’y a pas de baguette magique, cela prend du temps, des efforts, l’alignement de tout . «

Neville: Burnley impitoyable, Fulham n’est pas

Gary Neville de Sky Sports:

«La différence entre les deux parties était le savoir-faire, l’expérience.

«C’était les hommes contre les garçons, Burnley ressemblait à une équipe qui faisait confiance à ce qu’on leur demandait de faire. Fulham, comme les trois équipes en bas, n’a pas été assez bon tout au long de la saison.

« Je fais confiance à Burnley, je ne pensais pas une seconde que Fulham gagnerait. Burnley est fiable et Fulham ne l’est pas, ils sont incohérents et non cliniques, et c’est la grande différence, Burnley est clinique et impitoyable. »