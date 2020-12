Le manager de Fulham, Scott Parker, s’est attaqué à l’arbitre assistant vidéo du football (VAR) et a accusé l’attaquant de Newcastle United Callum Wilson de plonger pour remporter un penalty lors du match nul 1-1 de Premier League samedi à St James ‘Park.

Fulham a pris les devants après que le défenseur Tosin Adarabioyo a frappé le poteau et le ballon a ricoché sur le visage de Matt Ritchie dans le filet. Mais Newcastle a obtenu un penalty à la 64e minute lorsque Wilson a été victime d’une faute de Joachim Andersen.

– Comment les décisions VAR ont affecté chaque club de Premier League

Les rediffusions ont montré que le contact initial était en dehors de la surface de réparation, mais l’arbitre Graham Scott est resté fidèle à sa décision initiale après avoir consulté le moniteur de terrain. Il a renvoyé Anderson et Wilson a converti le coup de pied.

« D’après ce que je viens de voir, le contact a été établi à l’extérieur de la boîte, puis entre dans la boîte et plonge », a déclaré Parker à Sky Sports samedi.

« Je ne sais pas si [the referee] regarde les mêmes angles que moi. Je ne comprends tout simplement pas. Le jeu a radicalement changé et pas pour le mieux. C’est un peu le bordel.

« Nous avons tous les gadgets, tous les slo-mo et pourtant nous ne prenons toujours pas la bonne décision. Assis ici, avec tout en place et la façon dont le jeu se déroule, et ne prenant toujours pas les bonnes décisions, c’est criminel pour moi. «

Fulham, qui est 17e du tableau avec 10 points en 14 matchs, affrontera Southampton samedi.