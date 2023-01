Scott Niedermayer et Kyle Turris parmi les étoiles annoncés pour le BCHL Alumni Game à Penticton

Près d’une douzaine des vétérans les plus appréciés de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique seront à Penticton la fin de semaine prochaine pour un spectacle en plein air qui se prépare depuis 60 ans.

Scott Niedermayer, quadruple champion de la Coupe Stanley et double médaillé d’or olympique, sera parmi ceux qui participeront au match des anciens et amis de la BCHL 2023 à la nouvelle patinoire extérieure de la ville le 21 janvier, a annoncé la ligue.

Se joindront au défenseur du Temple de la renommée du hockey l’ancien attaquant des Canucks de Vancouver Brendan Morrison et le centre de 14 ans de la LNH Kyle Turris, qui a annoncé sa retraite en août 2022 après un passage de deux ans avec les Oilers d’Edmonton.

La confrontation des anciens commence à 14 h 30 et est en reconnaissance du match des étoiles du 60e anniversaire de la BCHL, qui se déroule au même endroit plus tard dans la journée.

Geoff Courtnall, un élément clé de la course des Canucks à la finale de la Coupe Stanley en 1994, ainsi que l’ancien attaquant des Maple Leafs de Toronto Garry Valk, ont également été annoncés parmi les étoiles à jouer dans le match.

La ligue a indiqué que Tyler Johnston, la vedette de la série télévisée à succès Letterkenny, née à Coquitlam, chaussera également les patins et se présentera à la patinoire extérieure de Penticton pour le rassemblement.

Les anciens de la BCHL Pat Hodgins, Mike Di Stefano, Wade MacLeod, Mark MacMillan, Mitch MacMillan et Bruce Courtnall complètent la liste.

« Il y aura beaucoup de reconnaissance de notre passé à travers le jeu », a déclaré Steven Cocker, sous-commissaire de la BCHL. « Nous aurons quelques-uns des grands athlètes qui sont passés par la BCHL et qui ont connu des succès majeurs au hockey.

Les gardiens actuels Carter Richardson des Silverbacks de Salmon Arm et Justin Katz des Warriors de West Kelowna seront les deux gardiens du match.

Le jeu des anciens est gratuit.

Les festivités dans la région – située à côté de l’hôtel de ville de Penticton – comprennent des camions de restauration, des cafés en plein air et de la musique.

“Cet événement va être l’un des livres de la BCHL et le coup d’envoi d’événements plus grands et plus brillants pour la ligue”, a ajouté Cocker.

