Scott Morrison a téléphoné hier soir à Daniel Andrews pour le persuader de laisser les personnes qui ont visité la région de la Nouvelle-Galles du Sud revenir à Victoria.

Le Premier ministre, qui est en congé d’une semaine, a fermé la frontière de l’État à l’ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud en raison d’une épidémie de coronavirus à Sydney, laissant des dizaines de milliers de résidents partis pour Noël dans l’incapacité de rentrer chez eux.

S’exprimant sur la radio 3AW de Melbourne, M. Morrison a révélé qu’il s’était entretenu avec M. Andrews hier soir pour trouver une solution.

Des policiers patrouillent et vérifient les permis d’entrée à Victoria à un poste de contrôle frontalier le 29 décembre

M. Morrison a déclaré qu’il n’y avait pas de virus dans la région de NSW, donc Victoria n’a aucune raison de garder la frontière fermée aux personnes qui ne sont pas allées dans le Grand Sydney.

« Les tests des eaux usées n’ont donné aucun résultat positif pour Covid en dehors de la région métropolitaine du Grand Sydney et d’autres zones sensibles comme Wollongong », a-t-il déclaré.

«C’est la même situation que dans les régions rurales et régionales de Victoria et de Melbourne. Il y a donc une opportunité de résoudre ces problèmes, et nous fournirons tout le soutien que nous pouvons pour une meilleure voie de retour pour les Victoriens.

M. Morrison n’a pas révélé si M. Andrews était réceptif à son plaidoyer.