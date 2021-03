Scott Morrison se tient aux côtés de Christian Porter après avoir nié les allégations de viol

Scott Morrison a livré un message émouvant à la famille de l’accusateur de Christian Porter qui s’est suicidé l’année dernière et a soutenu le procureur général pour qu’il continue dans son rôle.

M. Porter s’est présenté comme le ministre du cabinet accusé d’avoir violé une jeune fille de 16 ans en 1988 pour nier catégoriquement l’accusation et insister sur le fait qu’il ne se retirera pas.

S’exprimant dans une usine de batteries dans la Hunter Valley de la Nouvelle-Galles du Sud, M. Morrison a déclaré que les événements étaient « déchirants » et a exprimé sa sympathie pour la famille de la femme.

Scott Morrison (photographié aujourd’hui) a livré un message émotionnel à la famille de l’accusateur de Christian Porter qui s’est suicidé l’année dernière

« Et pour la famille de la femme au centre de ces questions, comme le procureur général a commencé ses remarques hier, mon cœur ne peut se briser que pour quiconque a perdu un enfant … et les problèmes qui l’entourent et la façon dont cela la question est maintenant traitée dans le domaine public.

«Ce doit être une période pénible pour ses amis et pour sa famille. Et je ne veux rien faire qui chercherait à ajouter des difficultés supplémentaires pour eux », a-t-il déclaré.

La famille de la femme a refusé de s’exprimer, leur avocat disant: « Ils continuent à éprouver un chagrin considérable résultant de leur perte. »

Les travaillistes, les Verts et l’avocate de la femme ont appelé à une enquête indépendante sur les allégations après que la police a clos son enquête en raison du manque de preuves.

Mais le Premier ministre a déclaré que la police était le seul organe approprié pour enquêter sur des allégations aussi graves.

«Il n’y a pas d’autre alternative pour un Premier ministre que la primauté du droit. Il n’y a pas d’autre processus », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait au refus de M. Porter, M. Morrison a déclaré: « Écoutez, mon jugement est basé sur le rapport de la police. C’est ce que je disais auparavant.

«Ce sont les autorités compétentes et autorisées à rendre des jugements sur de telles allégations. Et ils ont tiré leurs conclusions.

Faisant référence aux allégations de viol discréditées contre l’ancien dirigeant travailliste Bill Shorten en 2014, il a ajouté: « Comme des gens l’ont dit à des occasions similaires dans le passé – c’est là que se situe la question. »

Dans une défense passionnée du système juridique australien, M. Morrison a déclaré: «L’état de droit est essentiel pour les démocraties libérales. Et nous l’affaiblissons à nos risques et périls.

«Cela peut parfois être difficile. Et je comprends, en particulier dans ces circonstances, qu’il peut être difficile de comprendre à quel point ce principe est important dans la façon dont nous traitons ces problèmes, les plus délicats, les plus traumatisants et les plus personnels.

«Mais nous devons réfléchir à ce principe, car c’est ce principe qui sous-tend notre démocratie elle-même. La présomption d’innocence. L’enquête sur les allégations d’activités criminelles par des organes compétents et autorisés – c’est-à-dire la police.

En larmes: Christian Porter s’est présenté comme le ministre du cabinet accusé de viol pour nier catégoriquement l’accusation et a insisté sur le fait qu’il ne se retirerait pas

«C’est notre état de droit. C’est quelque chose dont dépend chaque citoyen de ce pays – et c’est le principe sur lequel je cherche à soutenir pour garantir la bonne gouvernance de notre pays », a déclaré M. Morrison.

Le Premier ministre a déclaré qu’il n’y avait « aucune suggestion » de démission du procureur général et qu’il avait hâte de retourner au travail après un congé pour maladie mentale.

Lors d’un point de presse extraordinaire à Perth mercredi, un M. Porter brisé et en larmes a déclaré qu’il avait été soumis à un procès par les médias et a demandé au Premier ministre de prendre un congé à la suite de l’accusation.

L’ancien procureur de la République, âgé de 50 ans, a confirmé qu’il avait participé à un concours de débat à l’Université de Sydney avec son accusateur alors qu’il avait 17 ans et qu’elle avait 16 ans, mais a catégoriquement nié avoir jamais couché avec la femme qui s’est suicidée depuis.

« Les choses qui ont été prétendues ne se sont pas produites », a-t-il déclaré à travers les larmes de la conférence émotionnelle.

‘Je n’ai pas couché avec le [alleged] victime. Nous n’avons rien eu de cette nature entre nous », a-t-il ajouté.

En se dévoilant, M. Porter a mis fin à six jours de spéculation sur l’identité de l’accusé après que l’allégation de la femme ait été publiée dans les médias sans nommer le ministre du cabinet.

M. Porter a admis qu’il ne se souvenait pas de chaque détail de la nuit en question, mais a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas oublié d’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un.

«Les choses que j’ai lues ne se sont pas produites. Et suggérer qu’ils pourraient être oubliés est ridicule, ils ne se sont tout simplement jamais produits », a-t-il déclaré.

La femme, qui a eu des problèmes de santé mentale pendant des années, a informé la police de son allégation en février de l’année dernière, mais s’est suicidée en juin. Les détectives ont clôturé leur enquête mardi en raison d’un manque de preuves.

L’allégation de l’accusateur est devenue publique la semaine dernière après que le Premier ministre Scott Morrison a reçu une lettre d’un expéditeur mystère qui comprenait une déclaration que la femme avait préparée pour ses avocats en 2019.